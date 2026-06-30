Hindistan'ın Kerala eyaletinde Remya Jose tarafından geliştirilen pedal destekli çamaşır makinesi, özellikle elektrik altyapısının yetersiz ve maddi kaynakların kısıtlı olduğu kırsal bölgelerde alternatif bir çözüm olarak öne çıkıyor.

ELEKTRİK ŞEBEKESİNE BAĞIMLILIĞI ORTADAN KALDIRIYOR

Ulusal İnovasyon Vakfı (NIF) tarafından yapılan açıklamalara göre, cihaz elektrik şebekesine olan bağımlılığı tamamen ortadan kaldırıyor. Bu özellik, elektrik kesintilerinin sık yaşandığı ve beyaz eşya kullanımının hane bütçesine ek yük getirdiği kırsal kesimlerde makinenin kesintisiz olarak kullanılabilmesini sağlıyor.

ÜRETİM MALİYETİ DÜŞÜK

NIF’in resmi ödül raporunda yer alan verilere göre, söz konusu projenin üretim maliyeti yaklaşık 2000 Rupi (yaklaşık 980 lira) olarak belirtildi. Taşınabilir bir tasarıma sahip olan cihaz, kullanıcıya pedal çevirme mekanizması sayesinde aynı anda hem çamaşır yıkama hem de fiziksel egzersiz yapma imkanı tanıyor.

Cihazın, modern altyapı gereksinimlerine ihtiyaç duymadan ev işlerinin yürütülmesini sağlaması nedeniyle kırsal ailelerin bütçe ve enerji yönetiminde yerel bir alternatif oluşturduğu ifade edildi.