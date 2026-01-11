Ali Can POLAT

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, bir TV kanalında yaptığı konuşmada elektrik faturalarına zam sinyali verirken, “Son 4 yılda enflasyon yüzde 400 artarken biz elektriğe yüzde 89 zam yaptık” diye övündü. Oysa 4 yılda elektrik ücretleri yüzde 233, faturadan şirketlere ödenen dağıtım bedelleri ise yüzde 642 zamlandı.

EPDK Başkanı’nın açıklamalarına sosyal medyada tepki yağarken, sosyal medya kullanıcıları Yılmaz’ın açıklamalarına “EPDK Başkanı hangi ülkede yaşıyor?” diye tepki gösterdi. Ekonomist İris Cibre ise yaptığı hesaplamalarla bu açıklamanın yanlış olduğunu ortaya çıkardı. Cibre’nin hesaplamalarına göre, elektrik ücreti son 4 yılda yüzde 233 artarken, doğalgaz yüzde 466, doğalgaz abonelik ücreti yüzde 735 zamlandı.

Dağıtım bedeli çarptı

Öte yandan Elektrik Mühendisleri Odası’nın (EMO) yaptığı hesaplamalarda asıl fahiş zammın şirketlere ödenen dağıtım bedelinde olduğu görüldü. EMO’ya göre dağıtım bedeli son 4 yılda yüzde 642.2 oranında zamlandı. Bu sebeple EMO, faturadaki yükün hafifletilmesi için elektrik dağıtımının kamulaştırılmasını talep etti.

Amaç şirketleri doyurmak

Elektrikte asıl fahiş zam dağıtım bedeline gelirken, vatandaşın faturada ödediği dağıtım bedeli oranı da arttı. 2022 yılında faturanın yüzde 70’i enerji bedeli, yüzde 19’u dağıtım bedelinden, yüzde 11’i vergiden oluşuyordu. Bugün yüzde 72’sini şirketlere ödenen bu tutar oluştururken yüzde 20’si elektrik ücretinden, yüzde 8’i vergiden oluşuyor. Yani iktidar vergiden vazgeçti, vatandaşın yükünü umursamadı ve şirketleri doyurmanın peşine düştü.