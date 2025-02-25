Hastaneden yapılan açıklamaya göre, elektronik sigaranın sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine yönelik dünya genelinde birçok araştırma yürütülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Sinem İliaz, İngiltere'nin Manchester Metropolitan Üniversitesinde elektronik sigara kullanımıyla ilgili yapılan bir araştırmayı detaylıca incelediğini, elektronik sigaranın sağlık açısından birçok soruna davetiye çıkardığını bildirdi.

Söz konusu araştırmanın bulgularını değerlendiren İliaz, "Elektronik sigaranın uzun vadeli etkileri, başta kalp-damar sistemi olmak üzere birçok organı olumsuz yönde etkileyebilir. Araştırmada belirtilen damar elastikiyetindeki bozulma, ileri yaşlarda kalp hastalıkları, felç ve demans gibi bilişsel fonksiyon kayıplarına yol açabilir. Genç yaşta kişilerde bile bu etkiler görülebilir." ifadelerini kullandı.

İliaz, elektronik sigaranın akciğer sağlığına zarar verebileceğini belirterek, cihazlarda bulunan propilen glikol ve diğer kimyasalların akciğerlerde iltihaplanmaya yol açabileceğini, solunum yollarında zararlı reaksiyonlara neden olabileceğini ve ciddi hastalıkların gelişimine zemin hazırlayabileceğini vurguladı.

Araştırmaya katılan elektronik sigara kullanıcılarının damarlarında tespit edilen hasarın, akciğerlerden kalbe kadar vücudun birçok organını tehdit edebileceğini aktaran İliaz, "Elektronik sigara cihazlarındaki metaller ve kimyasal bileşikler, vücudun her bölgesinde oksidatif strese ve inflamasyona yol açarak kalp damarlarının zarar görmesine sebep olabilir." şeklinde görüş belirtti.

Prof. Dr. İliaz, elektronik sigaranın, sigara bırakma amacıyla kullanılan bir araç olarak önerilmemesi gerektiğini, bu ürünün uzun vadede başka sağlık sorunlarına yol açabileceğini kaydetti.

Sigaradan uzak durabilmek için başka yöntemlere başvurulması gerektiğine işaret eden İliaz, "Elektronik sigaranın, sigaraya kıyasla daha az zararlı olduğu inancı yanlış. Hatta, bu ürünü kullananların uzun vadeli sağlık riskleri, daha ciddi hale gelebilir." değerlendirmesinde bulundu.