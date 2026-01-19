Geçtiğimiz hafta İstanbul için yapılan yoğun kar yağışı ve fırtına uyarılarının ardından okullara ara verilmiş, ancak yağış kentin tamamında beklenen seviyede gerçekleşmemişti. Bu durum, uyarıda bulunan meteorologların eleştirilmesine neden olmuştu. Hedefteki isimlerden biri olan Prof. Dr. Orhan Şen, dün başlayan ve kenti etkisi altına alan kar yağışıyla birlikte sessizliğini bozdu.

"GÖRDÜNÜZ MÜ NE OLDU İSTANBUL'DA"

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Şen, geçen hafta alınan tedbirlerin bilimsel bir "risk yönetimi" olduğunu vurguladı. Şen, "İşiniz yoksa dışarı çıkmayın, okullar tatil olmalı dedik. Beklenen yağış tam gerçekleşmeyince meteorologlara söylenmeyen kalmadı. Şimdi o kişiler ne diyecekler acaba? Gördünüz mü İstanbul'da ne olduğunu?" diyerek yaşanan aksaklıklara dikkat çekti.

"BU DEFA RİSK YÖNETİMİ YAPMADIK"

Şen, paylaşımlarında hava tahminlerindeki olasılıkların yönetiminin önemine değindi. Geçen hafta tedbir amaçlı yapılan çağrıların ardından gelen hakaret içerikli mesajlara tepki gösteren Şen, "Geçen haftaki kar yağışında risk var dedik, hakarete varan mesajlar attılar. Bu defa sadece kar yağacak dedik, risk yönetimi yapmadık" değerlendirmesinde bulundu.