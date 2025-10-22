Şarkıcı Ebru Gündeş, Şubat 2024'te nikâh masasına oturduğu, kendisinden 12 yaş küçük iş insanı Murat Özdemir ile geçen ay boşandı.

1,5 yıl süren evliliğin sona erdiğini sosyal medya üzerinden duyuran Gündeş, fikir ayrılıkları nedeniyle Özdemir ile ayrılma kararı aldıklarını belirtti.

Geçen günlerde ise boşanmanın nedeninin 'ihanet' olduğu ileri sürüldü. İddiaya göre; Murat Özdemir, Ebru Gündeş'i türkücü Elif Buse Doğan ile aldattı.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Söz konusu iddiaya Elif Buse Doğan'dan yanıt geldi. Doğan, Instagram'da yaptığı açıklamada "Son günlerde hakkımda çıkan haberlerin ardı arkası kesilmediği için bu açıklamayı yapmak zorunda kalıyorum. Özel hayatımla ilgili bugüne kadar hiçbir zaman konuşmadım ve konuşmak istemememe rağmen, açıklama yapmak zorunda bırakılıyorum. Haberlere konu olan kişiyle on gün önce arkadaş grubum aracılığıyla tanıştığım doğrudur. Bunun dışında yazılan ve paylaşılan tüm iddialar tamamen yalandır ve hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Aile kurumuna ve geleneksel değerlere sonuna kadar bağlı biri olarak, 'boşanmaya sebep olduğum' yönündeki iftiraları ortaya atan ve iddialarını ispatlayamayan herkes hakkında yasal süreci sonuna kadar sürdüreceğimi kamuoyuna bildiririm" ifadelerini kullandı.