Balıkesir'in Erdek ilçesinde Yukarıyapıcı Göleti çevresinde sevgilisiyle kamp yaptığı sırada aralarında çıkan tartışma üzerine aracına binip bölgeden ayrıldığı öne sürülen Elif Kumal'ı arama çalışmaları 8. günde 27 jandarma ekibi ve 121 personelle sürüyor.

Sabah'ın haberine göre; O gece silah sesleri duyduklarını ifade eden gençlerden biri "Saat 21.30 sıralarında bayağı bir silah sesi duyduk. Yaklaşık yarım saat kadar sürdü. Silah seslerinden sonra müzik sesleri geldi.

Bunun ardından saat 23.30-00.00 civarında buradan koşturarak bir abi geldi. Üzerinde gri kapşonlu ve gri eşofman vardı. Bize bir aracın kaybolduğunu söyledi ve aracı tarif etti. Bir aracın geçip geçmediğini sordu.

Biz de geçmediğini söyledik. Bunun üzerine 'Of aga ya, of' diyerek geri döndü ve uzaklaştı. Ardından 15-20 dakika sonra sarı farlı bir arabanın, bizim yanımızdan geçmeden Yukarıyapıcı yoluna doğru gittiğini gördüm" dedi.

EKSİK FİŞEKLER VAR!

Arama çalışmalarını bölgede yakından takip eden ağabey İbrahim Kumal, Elif'in öldürüldüğünü düşündüklerini belirterek, "Kardeşim kaybolduktan sonra bölgedeki gençlere arabayı soruyor, Elif'i değil. 'Kız arkadaşım kayboldu' demiyor.

Burası kaybolan birini tek başına arayabileceğin bir bölge değil. Enis G., jandarma veya polise hiçbir devlet kurumuna haber vermemiş. Ertesi gün sabah saat 12.06'da jandarmaya bilgi düşüyor.

Eksik fişekler var. Kamera kayıtlarında Enis G.'nin aracı görünüyor, Elif bölgeden ayrılmış olsa arabasının hiçbir kameraya takılmaması imkansız. Birinin onu kasıtlı şekilde çıkarmış olması lazım.

'TÜFEĞİM YOK' DEDİ ARAÇTAN ÇIKTI

Arama çalışmalarını takip eden Elif'in arkadaşı şunları kaydetti: "Jandarma yüzündeki çizikleri sorunca, 'Onlar önceden vardı' dedi.

Jandarma, 'Onlar yeni olmuş' karşılığını verdi. Biz inanmadık yüzünün yeni çizildiği çok belliydi. 'Tüfeğim yok' dedi, arabasından tüfek çıktı. Fişeği eksik çıktı. Jandarmanın sorduğu Enis'in inkar ettiği şeylerin hepsi arabasından çıktı."