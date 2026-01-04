Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Kapıdağ Yarımadası’nda kamp yaptığı bölgeden aracıyla ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 33 yaşındaki Elif Kumal'dan acı haber geldi.

Genç kadının cansız bedenine arama çalışmalarının 8'inci gününde Yukarıyapıcı Göleti'nde ulaşıldı.

Acı haberi, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Vali Ustaoğlu, Kumal'ın cansız bedeninin kullandığı araçla birlikte Yukarıyapıcı Göleti'nde bulunduğunu belirtti.

NE OLMUŞTU?

Elif Kumal, erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarındaki bir arkadaşlarıyla 27 Aralık’ta, Kapıdağ Yarımadası’ndaki Yukarıyapıcı Göleti kıyısına kamp yapmaya gitti.

28 Aralık saat 12.09’da 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan Enis G., kız arkadaşı Elif Kumal ile aralarında tartışma çıktığını, tartışmanın ardından Kumal’ın 16 ATB 289 plakalı aracıyla gece saatlerinde kamp alanından ayrıldığını ve haber alamadığını söyledi.

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Kumal’ın aracının Erdek veya Bandırma yönüne gittiğini gösteren herhangi bir görüntüye ulaşamadı. Jandarma ekipleri, geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Çanakkale, İzmir, Manisa, Afyonkarahisar ve Bursa’dan AFAD ekipleri ile jandarma komando timleri, Bursa ve çevre illerden de sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama-kurtarma ekipleri de bölgeye takviye olarak sevk edildi.

Elif Kumal’ın erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarında bulunan Yavuz isimli arkadaşları ise gözaltı süresinin dolmasının ardından, genç kadının kaybolmasıyla ilgili bir delil olmadığı için adli kontrolle serbest bırakıldı.