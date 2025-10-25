Çin’in Wuxi şehrinde düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası’nın ikinci gününde milli sporcu Elif Sude Akgül gümüş madalya kazandı.

Dünya Tekvando Şampiyonası, 181 ülkeden 989 sporcunun katılımıyla Çin’in Wuxi şehrinde düzenleniyor. Organizasyonun ikinci gününde Türkiye adına kadınlar 49 kiloda Elif Sude Akgül ve erkekler 63 kiloda Ömer Faruk Dayıoğlu tatamiye çıktı. Elif Sude Akgül, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda Andorra'dan Nainara Linan Pardo'yu, üçüncü turda Avustralya'dan Saffron Tambyrajah'ı, çeyrek finalde ise Almanya'dan Supharada Ateşli'yi yenerek adını yarı finale yazdırdı. Genç sporcu, yarı finalde ise ev sahibi Çin’den Xiaolu Fu’yu mağlup ederek finale yükseldi. 19 yaşında katıldığı ilk dünya şampiyonasında finale yükselen Elif Sude Akgül, önceki maçlarda yaşadığı sakatlığı rağmen Tayvanlı You-yun Liu karşısında ilk raundu kazandı. Son iki raundu yitiren Elif Sude Akgül, karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Ömer Faruk Dayıoğlu ise ilk turda Libya’dan Abraheem Maruwan Mansour'u, ikinci turda bağımsız sporcu Maksim Bandarevich'i yendikten sonra üçüncü turda İran'dan Mahdi Hajimousaei'ye mağlup olarak şampiyonaya veda etti.

Şampiyonanın üçüncü gününde kadınlar 73 kiloda Sude Yaren Uzunçavdar, erkekler 54 kiloda Furkan Ubeyde Çamoğlu ve 87 kiloda Orkun Ateşli tatamiye çıkacak.