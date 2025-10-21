Vatandaş bütçeye yama olması beklenen vergilerin yükünü taşırken, diğer ülkelerin borçlarına iktidardan af geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın imzaladığı anlaşma ile Türkiye, Kırgızistan’ın 59 milyon dolar, Somali’nin de 3 milyon 487 bin dolarlık borcunu sildi. Öte yandan Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in hazırlayıp AKP’li 54 milletvekilinin imzaladığı kanun teklifiyle yeni vergilerin kapısı açıldı. Bugün Meclis’te ele alınacak olan vergi paketi, babadan kalma evinden kira geliri elde edene bile ek vergi getiriyor, istisna kaldırılıyor. Hurdaya çıkacak kadar eski bile olsa 2. el aracını satan da ek noter vergisi ödeyecek. Ev sahiplerinin elde ettiği kira gelirlerine uygulanan istisna kaldırılacağı için ev sahipleri 2026’da en az 7 bin lira daha fazla Gelir Vergisi ödeyecek.

SOMALİ VE KIRGIZLARA BONKÖR

İşverenlere hazineden verilen yüzde 4’lük prim desteği de yüzde 2’ye düşürülüyor. Kuyumcular ve özel poliklinikler 30 bin, oto galericileri ve diş tabipleri 20 bin, özel tıp merkezleri 50 bin lira yıllık ruhsat ücreti verecek. Bu miktarlar büyükşehirlerdeki nüfusu 30 bini aşan ilçelerde iki misli olacak. İkinci eldeki araç satışlarında da notere binde 2 oranında ek harç ödenecek.

İktidar, Kırgızistan’ın Türkiye’ye olan 59 milyon dolarlık kredi borcunu sildi, bir süre önce Somali’nin IMF’e olan borcunun 3 milyon 487 bin dolarlık bölümünü üstendi ve bu parayı ödedi.

Somali’ye Ankara İncek’te 5 bin metrekare Büyükelçilik arsası da ücretsiz verildi. Ayrıca hibe edilen bu arsadaki binanın yapımını da üstlendi. Hiç görülmemiş bir karar ile Somali’nin arsa ve binayı dilediği taktirde satabilmesine de onay verildi.

Emekliye para yok 59 milyon uçtu gitti

Somali ile birlikte Kırgızistan’ın da 59 milyon dolar borcu silindi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Kırgızistan Maliye Bakanı Almaz Bakatayev’in imzaladığı anlaşma geçen hafta TBMM Dışişleri Komisyonu’nda kabul edildi. Muhalefet, “Emekliye 3 kuruş zam yok, Kırgızların 59 milyon dolarlık borcunu siliyoruz. Nedir bu cömertlik” diyerek eleştiride bulundu. Kırgızistan 7 ay önce Semerkant’ta yapılan Avrupa Birliği’nin (AB) Orta Asya zirvesinde Kıbrıs’ta Türkiye’yi ‘işgalci’ KKTC’yi de ‘hukuk dışı’ sayan Birleşmiş Milletler ve AB kararlarına imza atmıştı.