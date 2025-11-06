Türkiye’de herkesin cebinde bir dönem bulunan altın renkli 25 kuruş, bugün koleksiyonerlerin gözdesi haline geldi. Nadir bulunan bu para, 34.871 TL’ye kadar alıcı buluyor.

NADİR BASIM 25 KURUŞ MADENİ PARA KOLEKSİYONCULARININ GÖZDESİ

Türkiye Cumhuriyet Darphanesi tarafından basılan altın renkli 25 kuruş, üretim hatası, sınırlı sayıda basımı veya özel dönem baskısı nedeniyle nadir para koleksiyonları arasında yer alıyor. Madeni para koleksiyonculuğu, bu tür nadir örnekler milyonlarca basım arasından hatasız, parlak ya da az sayıda üretilmiş olduklarında ciddi rakamlara satılabiliyor.

34 BİN LİRAYI AŞAN FİYATLAR GÖRÜLÜYOR

Online açık artırma siteleri ve koleksiyon platformlarında, özgün durumdaki 25 kuruşlar 30 ila 35 bin TL arasında değişen fiyatlarla listeleniyor. Bazı satıcılar, paranın kenar yazısı, rengi ve metal parlaklığına göre fiyat belirliyor. Özellikle “altın renginde olan ve hatasız basım” olarak tanımlanan örnekler, yüksek meblağlara ulaşabiliyor.

HER 25 KURUŞ DEĞERLİ DEĞİL

Uzman numizmatistler, her 25 kuruşun bu fiyata satılmadığını vurguladı. Gerçek değerli olanlar; basım hatası taşıyan, dolaşıma girmemiş, sınırlı sayıda üretilmiş paralar. Bu tür paraların gerçek değerinin belirlenmesi için yetkili koleksiyoncular veya müzayede evleriyle iletişime geçilmesi tavsiye edildi.

Uzmanlara göre, sınırlı basım madeni paralar, artık sadece koleksiyon değil, yatırım aracı olarak da görülüyor.