Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı için 2023’te özel bir hatıra para serisi hazırlamıştı. Bu kapsamda, hem hatıra hem de sınırlı sayıda dolaşım amacıyla 5 TL değerinde madeni para basılmıştı.

Söz konusu paralar, Cumhuriyet’in sembolik figürlerini ve 100. yıl logosunu taşımasıyla dikkat çekti. Ancak piyasaya arz edilen miktarın oldukça az olması, bu paraları kısa sürede koleksiyoncular arasında değerli hale getirdi.

23 BİN LİRAYA KADAR ALICI BULUYOR

Başlangıçta günlük kullanım için üretilen 5 TL’lik bu özel madeni paralar, artık koleksiyon değeri taşıyor. Koleksiyoncular, bu paraların temiz ve yıpranmamış olan örneklerine yüksek fiyatlar biçiyor. Online açık artırma sitelerinde ve koleksiyon forumlarında yapılan satışlarda, 5 TL’lik madeni paranın adedi 10 bin ile 23 bin TL arasında değişen rakamlara kadar ulaşabiliyor.

NEDEN BU KADAR DEĞERLİ OLDU?

Numizmatik uzmanları, söz konusu 5 TL’lik paranın değer kazanmasının birkaç temel nedeni olduğunu belirtiyor:

Sınırlı sayıda basıldı: Piyasaya çok az miktarda sürülmesi, koleksiyon değeri oluşturdu.

Özel tasarım: Cumhuriyet’in 100. yılına özel olarak hazırlanmış tasarımı, tarihî anlam taşıyor.

Talep yüksek: Koleksiyonerler ve yatırımcılar, bu tür hatıra paraları geleceğe dönük yatırım olarak görüyor.

DARPHANE’DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Darphane, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla madeni para basımında ilk kez 5 TL nominal değerinin kullanıldığını belirtmişti. Bu paraların bir yüzünde “Türkiye Yüzyılı” teması işlenmiş, diğer yüzünde ise Cumhuriyet’in kuruluşuna atıfta bulunan özel bir motif yer almıştı. Basımın sınırlı tutulması, o dönemden bu yana bu paraları daha da kıymetli hale getirdi.

KOLEKSİYONCULAR ARASINDA BÜYÜK İLGİ

Türkiye genelinde binlerce koleksiyoncu, hatıra paraları biriktiriyor. Ancak 100. yıl temalı 5 TL, son yılların en çok aranan parası haline geldi.

Koleksiyonerler, özellikle “ilk basım serisinden” olan ve darphane hatası içermeyen örnekleri bulmak için yüksek fiyat teklifleri veriyor. Bazı koleksiyon sitelerinde, bu paraların çerçeveli veya sertifikalı versiyonları dahi satışa çıkarılmış durumda.

UZMANLARDAN UYARI SAHTELERE DİKKAT

Paranın değer kazanmasının ardından piyasada sahte örneklerin de ortaya çıkmaya başladığı bildiriliyor. Uzmanlar, vatandaşlara orijinal madeni parayı sahte olandan ayırt etmek için dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Gerçek 100. yıl 5 TL’lik paranın, üzerindeki “TC Darphane” yazısına, kabartma detaylarına ve parlak kenar hatlarına bakılarak kolayca ayırt edilebileceği ifade edildi.

CÜZDANLAR YENİDEN KONTROL EDİLİYOR

Vatandaşlar, bu gelişmelerin ardından ellerindeki madeni paralara yeniden bakmaya başladı. Sosyal medyada birçok kullanıcı, ellerinde bu özel 5 TL’yi bulduklarını paylaşırken, bazıları koleksiyoncularla iletişime geçtiğini belirtti.

Uzmanlar, bu tür paraların değerinin zamanla daha da artabileceğini ve koleksiyon dünyasında önemli bir yatırım aracı haline gelebileceğini söylüyor. Elinde bu madeni paradan bulunduranların, satmadan önce değerini doğru öğrenmeleri tavsiye ediliyor.