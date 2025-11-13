Uzmanlara göre banknotun değeri son dönemde ciddi oranda arttı. Özellikle hatasız, yıpranmamış örnekler 10 bin liraya kadar alıcı buluyor. Açık artırmalarda koleksiyonerlerin bu banknota yoğun ilgi göstermesi fiyat artışını daha da hızlandırdı.

KONDİSYON, DEĞERİ BELİRLEYEN EN ÖNEMLİ KRİTER

Antika pazarında fiyat belirlemede baskı yılı, seri numarası ve kondisyon büyük önem taşıyor. Renkleri solmamış, koruyucu kaplarda saklanmış veya bankadan yeni çıkmış gibi duran banknotlar, nadirliği nedeniyle çok daha yüksek tutarlara satılıyor.

TARİHİ DEĞERİ DE İLGİ ÇEKİYOR

1970 basımı 100 lira, sadece maddi değeriyle değil, taşıdığı tarihsel özelliklerle de koleksiyonlarda özel bir yer ediniyor. Dönemin tasarım anlayışını ve baskı teknolojisini yansıtan banknot, nostaljik değeri sayesinde koleksiyonerlerin listesinde üst sıralarda yer alıyor.

ELİNDE OLANLAR DİKKATLE ARAŞTIRMALI

Uzmanlar, bu banknota sahip olanların satış öncesi piyasa araştırması yapmasını öneriyor. Banknotun kondisyonu profesyonelce değerlendirildiğinde, gerçek değerinin çok altında elden çıkarılması önlenebiliyor. Artan ilgi göz önüne alındığında, fiyatların ilerleyen dönemde daha da yükselebileceği ifade edildi.