Küresel piyasalarda haftanın son işlem gününde sert hareketlenmeler yaşanıyor. Döviz kurları da güne sert yükselişle başladı. Dolar/TL kuru rekor tazelerken, Euro/TL'de de yükselişlerin olduğu görülüyor.

Dolar/TL kuru haftanın son işlem gününe her cuma olduğu gibi sert yükselişle başladı. Dolar/TL kuru bugün sabah seansında 08.38'de 43,48 seviyesine yükselerek rekor tazeledi.

Euro/TL'de de yükselişlerin olduğu görülüyor. Euro/TL yeni günde 08.38'de 51,88 seviyesinde bulunuyor.

CUMA KLASİĞİ

Her Perşembe döviz kurlarında yaşanan swap mekanizması bu gece de gerçekleşti. Büyük fonlar, haftanın son iş günü olan Perşembe akşamı yüklü miktarda dolar satarak TL pozisyonuna geçiş yapıyor. Ellerindeki TL'yi ise swap piyasasında hafta sonunu da kapsayan yüksek faizli bir işlemle değerlendiriyorlar. Plan, gece yarısından sonra swap getirisiyle birlikte doları yeniden alıp pozisyonu kapatmak.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.