Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. ABD Başkanı Trump'ın Fed'in bağımsızlığına yönelik verdiği kararlar, piyasalarda dengeler değişiyor.

Dün ABD tarafında dün büyüme rakamları takip edildi. ABD ekonomisi yüzde 3,3 ile beklentilerin üzerinde büyüdü. Bugün ise piyasaların gözü kulağı 1530'da açıklanacak olan kişisel tüketim harcamaları verisine çevrildi. Bu veri enflasyonun öncüsü niteliğinde. Gelecek olan veri Fed'in faiz kararını etkileyeceğinden, piyasalarda hareketlenmeler yaşanabilir.

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle, döviz kurlarında sert hareketlenmeler görülüyor. Dolar/TL kuru, 41,14 seviyesine yükselerek tüm zamanların rekorunu gördü. Bugün 09.23'te ise 41,13'te bulunuyor.

EURO/TL'DE Y Ü KSLE İŞ LER HAK İ M

Euro/TL'de yukarı yönlü hareketlenmelerin olduğu görülüyor. Euro/TL geçtiğimiz gün 48 lira seviyesine kadar yükseldi. Bugün ise sabah seansında 09.25'te 47,97 seviyesinde bulunuyor.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.