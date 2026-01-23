

Haftanın son işlem gününde euro ve dolar rekor seviyelere ulaştı. Günü yükselişle açan euro kritik seviyeye yaklaştı.

Euro/TL haftanın son işlem gününde tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Euro/TL bugün 07.35'te 51,03 seviyesine yükselerek tüm zamanların rekorunu gördü.

Dolar/TL kuru da yeni günde yukarı yönlü hareketleniyor. Dolar/TL kuru bugün sabah seansında 07.35'te 43,31 seviyesine yükselerek rekor kırdı.

PERŞEMBE KLASİĞİ

Her Perşembe döviz kurlarında yaşanan swap mekanizması bu gece de gerçekleşti. Büyük fonlar, haftanın son iş günü olan Perşembe akşamı yüklü miktarda dolar satarak TL pozisyonuna geçiş yapıyor. Ellerindeki TL'yi ise swap piyasasında hafta sonunu da kapsayan yüksek faizli bir işlemle değerlendiriyorlar. Plan, gece yarısından sonra swap getirisiyle birlikte doları yeniden alıp pozisyonu kapatmak.