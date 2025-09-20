Yıllardır koleksiyonerlerin gözdesi olan hatalı basım paralar, son dönemde Avrupa’da yeniden gündeme oturdu. Genellikle banknotlarda görülen hatalı basımlar bu kez madeni paralarda ortaya çıktı. Özellikle 2023 ve 2024 yıllarında basılan Euro madeni paraları, içerdiği üretim hataları nedeniyle koleksiyon piyasasında binlerce euroya satılıyor.

Uzmanlara göre, Avrupa ziyaretlerinden sonra hatıra olarak saklanan bazı paralar, aslında cebinizde duran küçük bir servet olabilir.

2 BİN 500 EURO’YA SATILAN 2 EURO PARASI

En ilgi çeken örneklerden biri, Hamburg Elbphilharmonie 2 Euro Hatıra Parası. Bu özel madeni paranın hatalı basılmış versiyonları, koleksiyon piyasasında 2 bin 500 Euro’ya kadar alıcı bulabiliyor. Özellikle dış kenarındaki yıldızların yanlış yönlere bakması gibi basım hataları, bu paraları sıradan bir metalden koleksiyon değeri yüksek bir objeye dönüştürüyor.

YUMURTA SARISI GÖRÜNÜMLÜ “SPIEGELEI” PARALAR

Koleksiyonerler arasında “Spiegelei” olarak bilinen paralar da büyük rağbet görüyor. Bu hatalı basımlarda, paranın iç kısmı dış halkasından daha yüksek olduğu için yumurta sarısı görünümü ortaya çıkıyor. Özellikle 2 Euro’luk versiyonları oldukça değerli.

6 BİN 600 EURO’YA KADAR ALICI BULUYOR

Hatalı basımlar arasında en dikkat çekici örneklerden biri ise İtalya’dan çıkan 1 Cent’lik madeni para. Normalde üzerinde “Turiner Mole Antonelliana” sembolü yer alması gerekirken, yanlışlıkla “Castel del Monte” sembolü basılmış. Bu nadir hata, paranın değerini 6 bin 600 Euro’ya kadar çıkarıyor.

KÜÇÜK DEVLETLERİN PARALARI ÇOK POPÜLER

San Marino, Vatikan, Andorra veya Monaco gibi küçük devletler tarafından çıkarılan sınırlı sayıdaki madeni paralar da koleksiyoncuların radarında. Özellikle 50 Cent’lik versiyonları, piyasada 70 Euro’ya kadar değer bulabiliyor.

2002’DEN ÖNCE BASILANLAR DA DEĞERLİ

2002’den önce basılan ve üzerinde eski AB haritası bulunan madeni paralar, koleksiyon değeri kazanmış durumda. Özellikle İtalya ve Almanya’dan çıkan bazı 20 Cent paraları, bugün 100 Euro’ya kadar alıcı bulabiliyor.