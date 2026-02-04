Teknoloji uzmanı Sam Wilson’ın paylaştığı verilere göre, milyonlarca kişi farkında olmadan yüzlerce lira değerindeki cihazı çekmecelerinde bekletiyor. Birleşik Krallık’ta ocak ayı sonu itibarıyla yaşanan nakit sıkışıklığına çözüm olarak sunulan bu yöntem, ikinci el teknoloji piyasasının büyüklüğünü de gözler önüne seriyor.

DEĞERİ 41 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Teknoloji pazarındaki güncel ikinci el değerlerinin Türk Lirası bazındaki değerleri aktarıldı. İkinci el piyasasında düzenli olarak 250 sterlin üzerinde alıcı bulan bir iPhone 12, yaklaşık 14.920 TL değerine sahip. Daha yeni modellerde ise 700 sterlin üzerindeki değerler 41.770 TL barajını aşıyor. 4-5 yıllık cihazlar dahi 2.980 TL ile 5.960 TL arasında nakit sağlayabiliyor.

Değerini en iyi koruyan ürünlerden olan 3 yıllık bir iPad Pro, 400 sterlinlik fiyatıyla yaklaşık 23.870 TL seviyesinde bir karşılık buluyor. PS4 veya Xbox One gibi eski nesil konsollar, aksesuarlarıyla birlikte 100-150 sterlin bandında, yani yaklaşık 5.960 TL ile 8.950 TL arasında alıcı bulmaya devam ediyor.

HIZLI BİR ŞEKİLDE NAKİTE DÖNÜYOR

Uzmanlar, tüketicilerin bu cihazları satarak kredi kartı borçlarını kapatabileceğini veya bir aylık temel fatura giderlerini karşılayabileceğini belirtti. Özellikle orijinal kutusu ve aksesuarlarıyla saklanan cihazların, satış sürecinde çok daha hızlı ve yüksek fiyatlarla nakde döndüğü vurgulanıyor.