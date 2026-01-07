İngiltere'de alışverişlerde kullanılan sıradan bir 50 penilik madeni para, eBay üzerinde gerçekleşen çekişmeli bir açık artırmanın ardından değerinin tam 116 katına alıcı buldu. Koleksiyoncuların radarına giren bu "küçük servet", son yılların en nadir madeni parası olarak tescillendi.

KRAL'IN 'SOMONLU' PARASI REKOR KIRDI

Koleksiyon dünyasını hareketlendiren madeni para, Kral III. Charles'ın tahta geçişi onuruna 2023 yılında basılan sekiz yeni tasarımdan biri. Ön yüzünde Kral'ın doğa sevgisini simgeleyen sıçrayan bir somon figürü bulunan para, sadece 200 bin adet üretildi. Bu düşük basım sayısı, onu yıllardır zirvede olan meşhur "Kew Gardens" parasını bile geride bırakarak tedavüldeki en nadir 50 peni yaptı.

AÇIK ARTIRMADA REKABETE NEDEN OLDU

Açık artırmaya 35 sterlin yaklaşık 2.036,56 TL taban fiyatla çıkan ürün, 13 farklı teklifin ardından 58,04 sterline yani yaklaşık 3.377,21 TL'ye satıldı. Madeni para bilimi uzmanları, bu özel paranın piyasa değerinin aslında 65 sterlin yaklaşık 3.782,19 TL civarında olduğunu belirtti.

İNGİLTERE'NİN EN NADİR PARASI

Kraliyet Darphanesi verilerine göre, 2023 basımı "Atlantik Somonu" şu an İngiltere'nin en nadir parası. Ancak koleksiyon pazarında "nadirlik" her zaman en yüksek fiyat anlamına gelmiyor. Listenin ikinci sırasındaki 2009 basımı "Kew Gardens" 50 penisi, daha fazla sayıda basılmış olmasına rağmen günümüzde yaklaşık 120 sterline yaklaşık 6.982,65 TL'ye alıcı bulabiliyor.

UZMANLAR UYARDI

Uzmanlar, bu tarz nadir basımların günlük hayatta hala dolaşımda olabileceği konusunda halkı uyardı. Özellikle Kral III. Charles dönemine ait yeni tasarımların, koleksiyon pazarındaki hareketlilik nedeniyle önümüzdeki yıllarda daha da değerlenebileceği öngörülüyor.