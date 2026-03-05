Madeni para koleksiyonculuğu, son dönemde nadir parçaların dijital platformlarda yüksek bedellerle alıcı bulmasıyla ticari bir boyut kazandı. Darphane üretimi sırasında meydana gelen teknik kusurlar, sıradan madeni paraları ekonomik değeri yüksek birer "nadir eser" statüsüne taşıyor.

HATALI 1 LİRA KOLEKSİYONCULARIN GÖZDESİ OLDU

Türkiye'deki koleksiyon çevrelerinde son dönemin en dikkat çeken parçası, 1948 yılında basılan delikli 1 kuruş oldu. Bu madeni parayı emsallerinden ayıran temel özellik, basım esnasında oluşan "kalın punto" hatası. Normal baskılara oranla çok daha az sayıda olduğu tespit edilen bu hatalı örnekler, internet üzerindeki satış platformlarında kondisyonuna göre 2000 TL ve üzerindeki rakamlarla listeleniyor.

İNGİLİZ BOZUK PARALARINDA ASTRONOMİK RAKAMLAR

Küresel ölçekte ise İngiltere darphanelerine ait bazı tarihi madeni paralar, altın fiyatlarıyla yarışır hale geldi. Belirli darphane işaretlerini taşıyan ve düşük tirajlı olan bu paraların piyasa değerleri şu şekilde:

- 1933 Penny: Dünyada sadece birkaç adet bulunması sebebiyle 200.000 Sterlin, yaklaşık 11.730.956,00 Türk Lirası üzerinde değerleme alıyor.

- 1875 H Penny: Nadirlik derecesine göre 100 ile 3.000 Sterlin arasında alıcı buluyor.

- 1919 KN Penny: Koleksiyon değerinin 2.000 Sterlin bandına ulaştığı belirtiliyor.

UZMANLAR İKİ ANA UNSURUN ALTINI ÇİZDİ

Numismatik uzmanları, bir madeni paranın ekonomik değerini belirleyen iki ana unsurun altını çizdi. Birinci unsur; paranın basım miktarının düşüklüğü veya üretim hatası içermesi. İkinci ve en kritik unsur ise paranın "çil" yani hiç kullanılmamış durumda olması. Yıpranmış bir para ile koruma altındaki bir örnek arasında piyasa değeri açısından uçurum bulunabiliyor.