Müzik veri tabanı Discogs’un yayımladığı son liste, bir zamanlar "modası geçti" diye atılan kasetlerin bugün bir servet değerinde olduğuna dikkat çekti. Listenin zirvesinde yer alan ve sadece 15 adet üretilen Deftness grubunun 1990 yılına ait kaseti, üzerinde grubun ilk menajerinin telefon numarası yazacak kadar özel bir parça. Bu nadir eser, tam 3.700 dolar, yaklaşık 160.876 TL satılarak rekor kırdı.

Onu hemen ardında, pop müziğin efsane ismi Prince’in (The Artist) Paris Moda Haftası’ndaki Versace defilesine katılanlara özel olarak dağıttığı "The Versace Experience - Prelude 2 Gold" kaseti takip ediyor. Sadece şanslı davetlilere verilen bu özel parça, açık artırmada 3.600 dolara, yaklaşık 156.528 TL alıcı buldu.

141 BİN LİRAYA SATILDI

Listenin en dikkat çekici hikayelerinden biri ise dünyaca ünlü Linkin Park grubunun temellerine dayanıyor. Grubun Linkin Park olmadan önceki ismiyle çıkardığı tek kaset olan Xero, piyasada neredeyse hiç bulunmadığı için tam 3.260 dolara, yaklaşık 141.745 TL satıldı. Benzer bir başarıyı İsveçli metal devi Ghost da yakaladı; grubun kendi imkanlarıyla sadece 7 adet bastığı ilk kaseti 1.599 sterlinlik, yaklaşık 95.332 TL etiketiyle beşinci sıraya yerleşti.

EKSİK PARÇALARA RAĞMEN 72 BİN LİRAYA SATILDI

Bireysel kasetlerin yanı sıra koleksiyon setleri de büyük ilgi görüyor. United Diaries etiketli tüm çalışmaları kapsayan 32 kasetlik dev "Untieddiaries 1979-87" seti, eksik parçalarına rağmen 1.666 dolara, yaklaşık 72.443 TL'ye yeni sahibinin oldu. Uzmanlar, Türkiye'deki koleksiyonerleri de uyararak, yerli basım nadir kasetlerin de benzer bir değer artışı yaşayabileceğine dikkat çekti.