Halk arasında çıntar, çam mantarı, melki, gelincİk mantarı gibi isimlerle bilinen Kanlıca mantarı, çam ormanlarında kendiliğinden yetişen değerli bir mantar türü. Bilimsel adı ise Lactarius deliciosus. Türkiye'de de yetişen bu mantarın faydaları ise saymakla bitmiyor.

Turucu, kırmızımsı ya da somona yakın tonlarda olan Kanlıca mantarı, kesildiğinde ya da üzerine basıldığında turuncuya benzeyen bir süt salgılıyor. 5 ila 15 cm çapında olan bu mantar gençken dışa doğru kıvrık olgunlaşınca ise düzleşir. Kısa ve kalın yapılarıyla bilinen Kanlıca mantarı, hoş kokulu ve oldukça lezzetli bir mantar türüdür.

6 İLDE YETİŞİYOR

Çam ağaçlarının altında iğne yapraklı ormanlarda, nemli ve humuslu topraklarda yetilen Kanlıca mantarı, yoğun olarak Eylül ve Aralık aylarında bulunur. Türkiye'de Ege, Akdeniz, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde sıklıkla görülen mantar, il olarak Bolu, Düzce, Kastamonu, Muğla, Antalya ve İzmir çevresi en bilinen alanlardır.

Yüksek besin değeriyle dikkat çeken Kanlıca mantarı, Protein, Lif, B vitaminleri (özellikle B2 ve B3), Fosfor, potasyum, demir zengini.

FAYDALARI:

Bağışıklık sistemini güçlendirip, destekleyen Kanlıca mantarı, düşük kalorili olduğu için tam bir diyet dostudur. Ayrıca lif içeriği ile sindirimi düzenler. Antioksidan özellikleriyle hücreleri korur.

Mutfakta farklı şekillerde hazırlanan Kanlıca mantarı, kızartma, ızgara, güveç ya kavurma, turşu yapımı, omlet ve yemeklerde eklenerek kullanılıyor.

NASIL TÜKETİLMELİ?

Bu mantarı hazırlarken en önemli noktası iyice temizlemek. Çiğ yenmesi ise asla tavsiye edilmiyor.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR VAR:

Tüm mantarlarda olduğu gibi benzer zehirli türlerle karışma riski vardır. Yalnızca iyi tanıyanlar tarafından toplanmalı veya güvenilir satıcılardan alınmalıdır. Çam ağacı olmayan alanlarda bulunan benzer türlere dikkat edilmelidir. Renginin kesildiğinde turuncu-kırmızı süt salgılaması ayırt edici özelliktir.

SONBAHARDA TEZGAHLARI SÜSLÜYOR

Kanlıca mantarının değerli olmasının nedeni lezzetli olması, doğal ortamda yetilmesi ve uzun süre dayanması. Ayrıca ekonomik gelir de sağlayan Kanlıca mantarı, sonbahar aylarında pazarlarda ve yol kenarlarında tezgahlarda satılan Kanlıca mantarını kilosu ise 750 liradan başlıyor.