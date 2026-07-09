Asya’nın en zengin iş insanı olarak milyarlarca dolarlık serveti elinde bulunduran Mukesh Ambani’nin ailesi, lüks harcamaları ve göz kamaştırıcı yaşam tarzıyla dünya basınının gündeminden düşmüyor. Bu kez ailenin 34 yaşındaki göz önündeki ismi Isha Ambani, katıldığı son yüksek moda defilesinde taşıdığı mikro boyuttaki lüks çantasıyla kelimenin tam anlamıyla dünyayı salladı.

Moda otoriteleri tarafından "çanta değil, yürüyen bir servet" olarak yorumlanan bu mikro aksesuar, boyutuyla şaşırtsa da değeriyle dudak uçuklattı.

İçine sadece tek bir ruj sığıyor

Pazartesi günü gerçekleştirilen görkemli defilede boy gösteren Isha Ambani, baştan aşağı elmas takılarıyla göz kamaştırırken, tüm bakışları elinde tuttuğu mikro boyuttaki çantaya topladı. İnce bir el işçiliğinin ürünü olan çanta, o kadar küçük bir hacme sahip ki, içine sadece tek bir adet ruj sığabiliyor. Ancak bu işlevsel küçüklük, onun dünyanın en pahalı aksesuarlarından biri olmasını engellemedi.

Çanta değil, 90 milyon TL'lik bir mücevher

Lüks moda ile mücevher tasarımı arasındaki sınırları tamamen ortadan kaldıran bu özel parçanın maliyeti tam 2 milyon doların üzerinde. Güncel döviz kuruyla hesaplandığında yaklaşık 93 milyon Türk Lirası gibi astronomik bir rakama denk gelen çanta, adeta bir sanat eseri gibi işlendi.

Tasarımın detayları ise lüksün boyutunu gözler önüne seriyor:

Mikro çanta, titiz bir işçilikle bir araya getirilen tam 3 bin 25 adet parlak kesim pırlanta ve binlerce kesme elmas kullanılarak imal edildi.

Ambani ailesinin dillere destan düğünleri ve ultra lüks harcamalarının ardından gelen bu pırlanta kaplama çanta şovu, lüks moda dünyasında uzun süre konuşulacak cinsten. Sosyal medyada ve dünya basınında geniş yankı uyandıran mikro çanta, şimdiden moda tarihinin en pahalı ve ikonik parçaları arasındaki yerini aldı.