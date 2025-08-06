İstanbul’da dün Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne giren ve şapkayla yüzünü gizleyen M.G., elindeki kâğıtları rahlenin arkasına koyarak ateşe verdi. Alevlerin halıya sıçraması sonucu yangın çıktı. Durumu fark eden cemaatten bir kişi alevlere müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü.
Olay sonrası güvenlik kameralarını inceleyen İstanbul Emniyeti, M.G.’nin olay yerinden uzaklaştığını, kıyafet değiştirip aracına binerek evine döndüğünü belirledi. Terörle Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan şüpheli tutuklandı
YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
Kundaklama girişimine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Şüpheli M.G.'nin Sultanahmet bölgesine kendi aracıyla geldiği, yanında yedek kıyafet ve parfüm şişesi de bulunduğu öğrenildi.
İNCİL'İ YIRTIP TUTUŞTURDU, PARFÜMLE YAKTI
M.G.'nin Ayasofya Camii'ne yürüyerek gittiği, içerideki kütüphaneden eline incil aldığı ve sayfalarını yırttığı, ardından çakmakla tutuşturup üzerine parfüm sıkarak alevlerin artmasını ve yayılmasını sağladığı tespit edildi. Halının tutuştuğunu gören M.G. camiden çıkarak hızla uzaklaştı. Sultanahmet'te kalabalığa karışan M.G., güvenlik ve mobese kameralarına görünmemeye önem vererek izini kaybettirmeye çalıştığı belirlendi.