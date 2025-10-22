Ekmek Teknesi', 'Avrupa Yakası' ve 'Yahşi Cazibe' gibi unutulmaz dizilerde canlandırdığı karakterlerle hafızalarımıza kazınan ve daha birçok yapımda yer alan Peker Açıkalın'ın geçen yıl beyin kaması geçirdiği, konuşma yetisini kaybettiği iddia edilmişti.
Kameralar karşısına geçen Açıkalın, "Yazılan yanlış haberlere inanmayın, sağlığım yerinde. Konuşmamda ve yürümemde bir sakatlık yok" açıklamasını yapmıştı.
Geçen nisanda da Peker Açıkalın hastane odasında elinde kanlı mendille verdiği pozu Instagram hesabından paylaşınca sevenlerini korkutmuştu.
Ünlü oyuncunun son hali merak ediliyordu.
Çilem Açıkalın eşi Peker Açıkalın'ın son halini paylaştı. Oyuncunun çocuğuyla keyifli anlar geçirdiğini görenler "İyi görünüyor" yorumunda bulundu.