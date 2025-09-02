İspanyol model ve tasarımcı Elisabeth Mas ile iş insanı Caner Karaloğlu 2016'da kızları Mia'yı kucaklarına almış, 2017'de evlenmişti. Ancak Mas ile Karaloğlu 2018'de boşanmıştı. Elisabeth Mas, yıllar sonra boşanma sürecinde yaşadıkları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Instagram'da takipçilerinin sorularını yanıtlayan Mas, seneler öncesinden kavgalı olduğu Aslışah Alkoçlar ve Tuba Ünsal'la ilgili sert ifadeler kullandı.

Bir takipçisinin "Aslışah Alkoçlar ile ne yaşamıştın?" sorusuna uzun bir yanıt veren Elisabeth Mas, boşanma sürecinde Alkoçlar'ın kendisine saldırdığını ve kızının velayetini kaybetmesi için mahkemede yalan ifadeler verdiğini iddia etti.

"Sırf en zayıf anımı yakalamak için yaptı" diyen Mas, şimdi Aslışah Alkoçlar'ın da anne olduğunu belirterek, "Bir kadının en kırılgan döneminde çocuğunu elinden almaya kalkışmazsın" ifadelerini kullandı.

"Hâlâ karmanın geri dönüşünü bekliyorum, aslında çoktan başladı bile" diyen Mas, Alkoçlar'ın evliliğinin bitmesini beklediğini ve o gün geldiğinde yaşadıklarının aynısını tadacağını söyledi.

"TUBA ÜNSAL SON DERECE ZARARLI BİRİ"

Mas, ardından eski eşiyle ilişki yaşayan Tuba Ünsal'a da ağır sözlerle yüklendi.

Ünsal'ı "yaratık" ve "hamamböceği" olarak nitelendiren Mas, Ünsal'ın birçok evliliğe karıştığını ve kendisini televizyonlarda "yılın annesi gibi gösterdiğini" iddia etti.

Zorlu boşanma sürecinde Ünsal'ın kendisini küçük düşürmeye çalıştığını belirten Mas, "Oysa zaman, kimin ne olduğunu ortaya koydu" dedi.

Ünsal'ın "son derece zararlı ve çok kötü alışkanlıkları olan" bir insan olduğunu savunan Mas, bir keresinde saçını çekip kendisine saldırdığını da öne sürdü.

* Tuba Ünsal, Caner Karaloğlu ile bir dönem ilişki yaşamış ve Elisabeth Mas, Karaloğlu'nun kendisini Ünsal ile aldattığını iddia etmişti. Mas, bir restoranda karşılaştıkları sırada Ünsal tarafından darp edildiğini öne sürmüştü.