ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, İran’ın füze menzilinde 40 bin Amerikan askerinin bulunduğunu hatırlatması, olası bir çatışmanın sadece iki ülke arasında kalmayıp küresel bir felakete dönüşebileceği gerçeğini bir kez daha kanıtladı.

İRAN'IN ASİMETRİK ASKERİ GÜCÜ

Yıllardır süren ambargolara rağmen İran, savunma sanayisini asimetrik savaş unsurları (İHA ve füzeler) üzerine inşa ederek bölgede ciddi bir caydırıcılık oluşturdu.

Asker Sayısı: Yaklaşık 1 milyon (650 bin aktif, 350 bin yedek). Dünyanın en büyük 15 ordusundan biri.

Zırhlı Birimler: 2.000 tank ve 4.300 zırhlı araç. Teknoloji eski olsa da sayıca yüksek.

FÜZELER EN BÜYÜK KOZ

İran, Orta Doğu’nun en geniş füze envanterine sahip. Şehab, Zülfikar ve Hayber Şekan gibi balistik füzeler 2.500 km menzile ulaşabiliyor. Bu menzil, İsrail’den Doğu Avrupa’ya kadar geniş bir alanı kapsıyor.

Hava kuvvetlerinde uçakları (F-14 vb.) 1970'lerden kalma olsa da, Şahid serisi kamikaze İHA'lar modern savaş sahasında oyun değiştirici bir unsur olarak öne çıkıyor.

KÜRESEL KRİZ KAPIDA MI?

Analistlere göre bir ABD-İran savaşı, sadece askeri bir harekat değil, ekonomik bir deprem anlamına geliyor:

Hürmüz Boğazı Kilidi: İran, dünya petrol trafiğinin yaklaşık %20’sinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nı kapatabilir. Bu durum, küresel enerji fiyatlarının saatler içinde fırlamasına neden olur.

Vekil Savaşları: İran’ın bölgedeki (Lübnan, Irak, Yemen) müttefikleri aracılığıyla Amerikan üslerine ve müttefiklerine koordineli saldırılar düzenlemesi.

Misilleme Sarmalı: Bir ABD savaş gemisinin vurulması veya İran’ın nükleer tesislerinin hedef alınması, savaşı geri dönülemez bir noktaya taşır.