Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’nde, Ülkü Ocakları’na bağlı “Hacettepe Teşkilatı”nın dün devir teslim töreni sonrası öğrenciler arasında gerginlik çıktı.

MASKELİ GRUP PALALARLA SALDIRDI

Edebiyat Fakültesi karşısındaki Nacho Kafe’de düzenlenen törenin ardından, yüzlerine maske takan bir grup pala, bıçak ve cam şişelerle öğrencilere saldırdı.

Saldırının ardından olay yerinde büyük tepki oluştu; saldırganlar gözaltına alınmazken yaralanan öğrenciler hastanede polis tarafından gözaltına alındı.

YARALI ÖĞRENCİLER HASTANEDE GÖZALTINA ALINDI

Tedavi için Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne giden öğrenciler, burada da polis müdahalesiyle karşılaştı. Hastane bahçesinde bekleyen ve tomografi sırası bekleyenlerin de aralarında bulunduğu toplam 44 öğrenci gözaltına alındı.

“MÜŞAHADE ALTINDAYKEN GÖZALTINA ALINDILAR”

Avukat Döndü Kurşunoğlu, müvekkillerinin müşahade altında ve doktor muayenesi beklerken Çevik Kuvvet eşliğinde hastanede gözaltına alındığını, bu halde emniyete götürülmek istendiğini söyledi.

GÜVENLİĞİN NAZİK MÜDAHALESİ!

Sosyal medyada yayımlanan bir görüntüde, palalı bir kişinin güvenlik görevlisiyle birlikte hareket ettiği görüldü.

Görüntülerde, saldırganın palasını sırtına gizleyip güvenlik görevlisiyle yan yana yürüdüğü anlar dikkat çekti.

ÜLKÜCÜLER SALDIRIYI KABUL ETTİ

Hacettepe Üniversitesi Ülkücüleri olarak kendilerini tanıtan “Hacettepe Üniversitesi Teşkilatı”, sosyal medyada yaptığı paylaşımla palalı saldırıyı kabul etti.