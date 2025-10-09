Altın fiyatları tarihi rekorlar kırmaya devam ediyor. Yükselişlerin devam edip etmeyeceği merak edilmeye başlandı. Ekonomist Tuna Kaya, altın piyasasında son durumun ne olduğunu, bu yıl içerisinde altın yatırımcılarını nelerin beklediğini, 2026 yılı için öngörülerini ve elinde nakit parası olan yatırımcılar için yol haritasını açıkladı.

ALTIN NEDEN Y Ü KSEL İ YOR?

Tgrt'de yer alan habere göre tarihi rekorlar kıran altın fiyatlarıyla neden yükseldiği merak edilirken, Kaya, altın fiyatlarındaki rekorların nedenini şöyle sıraladı:

Başlı başına Trump'ın varlığı, belirsizlik ve kaos yaratıyor.

Ukrayna-Rusya Savaşı sonrası Rusya'nın varlıklarına el konulunca çok sayıda ülke kaygı duymaya başladı. Başta Çin olmak üzere birçok ülke, rezervlerindeki doları azaltmaya ve bunun yerine altın koymaya başladı.

Çin Merkez Bankası, son bir yıldır altın alımına devam ediyor.

Gelişmiş ülkelerin borçları çok arttı. Bu ülkelerin tahvillerine ilgi azaldı. Eskiden güvenli liman olarak görülen tahvillerin yerini altın aldı.

Dünya öncesinde tek kutuplu bir yapıya sahipti. Şu anda üç kutup oluştu: Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Rusya-Çin bloku.

Jeopolitik belirsizlikler ve küresel kaygılar devam ediyor.

DAHA NE KADAR Y Ü KSELECEK?

Yatırımcıların önünü görebilmesi için en çok merak ettiği soruların başında gelen altın nereye kadar ilerleyecek? sorusunun cevabını veren Kaya, altın fiyatlarının Ons bazında 4000 dolar seviyesi açıldıktan sonra 4500 dolara kadar gitme olasılığı olduğunu belirtti.

GRAM ALTIN NE KADAR OLACAK?

Ons altındaki yükselişin gram altın fiyatlarına nasıl etki edeceği konusunda bir hesaplama paylaşan Kaya, "Ons altın 4500 $'a ulaştığında, dolar da 45 TL olduğunda bir ons 31.1 gram. 4500$/31.1=$144.7

144.7x45 TL = yaklaşık 6500 TL olabilir" diyerek 2026 yılı tahminini paylaştı.

ALTIN F İ ATLARI D Ü Ş ER M İ ?

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş sürdükçe çok zor . Bu açıdan olası düşüşlerdi ons altın bazında 3750 dolara gelirse önemli bir alım fırsatı oluşturur. Altında son iki aydır yüzde ikilik düşüşler görülse bile tekrar hızlı bir şekilde yükseliyor. Yani her düşüş alım fırsatı olarak değerlendiriliyor. Bu açıdan baktığımızda altın almak isteyenler yüzde 2-3'lük düşüşleri alım fırsatı olarak kullanabilirler.

EL İNDE PARASI OLAN YATIRIMCI HANGİ ENSTR ÜMANLARA Y ATIRMALI?

Kaya, elinde nakit olan yatırımcılar portföylerini şu şekilde çeşitlendirebilir:

"%25’i mevduat faizinde tutulabilir,

%25’i altın ve gümüşe yönlendirilebilir,

%25’i ABD hisse senetlerinde değerlendirilebilir,

Kalan %25’i ise Borsa İstanbul’da bankacılık endeksi ve gayrimenkul yatırım ortaklıklarında kullanılabilir.