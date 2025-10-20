Sosyal medyada uzun süredir “zayıflatıyor” ve “sağlığa mucize etkiler yapıyor” iddialarıyla gündemde olan elma sirkesi hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz yıl bir dergide yayımlanan ve küçük bir klinik denemeye dayanan çalışma, istatistiksel hatalar nedeniyle resmen geri çekildi.

Araştırma, elma sirkesinin kilo vermeye yardımcı olabileceği iddiasını destekliyor gibi görünse de, yapılan incelemelerde sonuçların tekrarlanamadığı ve istatistiksel hesaplama hataları bulunduğu tespit edildi. Bu gelişme, sosyal medyada hızla yayılan “elma sirkesiyle zayıflama” iddialarını temelsiz hale getirdi.

HATALAR ORTAYA ÇIKTI, ÇALIŞMA GERİ ÇEKİLDİ

Araştırmayı yürüten ekip, hataların “dürüstçe yapılmış yanlışlar” olduğunu savunsa da geri çekilme kararına itiraz etmedi. Bu durum, elma sirkesinin mucizevi bir zayıflama yöntemi olmadığına dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.

UZMANLARDAN UYARI

İngiltere’de görev yapan beslenme uzmanı Prof. Jane Collins, araştırmanın geri çekilmesinin önemli bir uyarı niteliğinde olduğunu vurguladı:

“Bir gıdanın ya da içeceğin kilo kaybını mucizevi şekilde desteklediğini iddia eden her söyleme şüpheyle yaklaşmak gerekir. Elma sirkesi, metabolizmayı hızlandırmaz, yağ yakımını doğrudan etkilemez. Üstelik fazla tüketilmesi mideyi tahriş edebilir ve diş minesine zarar verebilir.”

Collins, ayrıca elma sirkesinin potasyum, kalsiyum ya da magnezyum kaynağı olduğu iddialarının da yanlış olduğunu belirtti. Sirkenin doğrudan içilmemesi gerektiğini, kullanıldıktan sonra ağızın mutlaka suyla çalkalanmasının önemli olduğunu ekledi.

GERÇEKÇİ ZAYIFLAMA YÖNTEMLERİ

Uzmanlara göre sağlıklı ve kalıcı kilo kaybı, dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve uyku düzeni ile sağlanabilir. Takviye ya da moda diyetlere bel bağlamak yerine, uzun vadeli yaşam tarzı değişikliklerinin etkili olduğunu belirtti.