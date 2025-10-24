Elmaların üzerindeki küçük etiketlerde yer alan sayıların, aslında tüketicilere önemli bilgiler verdiğini biliyor muydunuz? Bir beslenme uzmanı, bu sayıların sadece fiyatlandırma için değil ayrıca elmanın nasıl yetiştirildiğini de gösterdiğini söyledi. Ve bazı sayı kombinasyonlarından özellikle kaçınılması gerektiğini söyledi.

Sonbaharın gelmesiyle beraber elma tüketimi de artmaya başladı. Ancak, satın aldığınız elmaların üzerindeki etiketlerde yer alan Fiyat Arama (PLU) kodları, düşündüğünüzden çok daha fazlasını anlatıyor. Bu kodlar, meyvenin türünü, boyutunu ve yetiştirilme şeklini gösteriyor.

RAKAMLAR 3 YA DA 4 İLE BAŞLIYORSA UZAK DURUN

Sağlık ve fitness uzmanı Zib Atkins, TikTok'ta paylaştığı videoda, elmaların üzerindeki etiket numaralarına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.. Atkins özellikle 3 ila 4 rakamlarına dikkat çekerek, "Eğer etiket numarası 3 veya 4 ile başlıyorsa bu, elmanın organik olmadığı anlamına gelir. Bu tür elmalar genellikle sentetik balmumu ile kaplanır ve üzerlerindeki pestisitleri gizler" dedi.

Atkins'e göre, 9 ile başlayan kodlar organik ürünleri işaret ediyor ve bu elmalar pestisit kullanılmadan yetiştirildiği için çok daha güvenli kabul ediliyor.