Açıklanan belgelerde, Elon Musk’ın 6 Aralık 2014’te, "pedofili adası" olarak bilinen Little St. James'i ziyaret ettiği belirtildi. Bu ziyaretin, Epstein’in cinsel suçlar listesine girmesinden yaklaşık 6 yıl sonra gerçekleştiği iddia edildi.

Söz konusu belgelerde sadece Elon Musk değil; ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, iş insanı Peter Thiel, eski Beyaz Saray Baş Stratejisti Steve Bannon ve İngiliz Kraliyet Ailesi üyesi Prens Andrew gibi birçok tanınmış ismin de adı geçiyor.

TÜM DOSYALAR AÇIKLANSIN ÇAĞRISI

Demokrat Gözetim Sözcüsü Sara Guerrero, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Jeffrey Epstein'ın, dünyanın en güçlü ve en zengin isimleriyle bağlantısı olduğu artık inkar edilemez. Her yeni belge, hayatta kalan mağdurlar için adalet arayışımızda bize yeni bilgiler sunuyor. Gözetim Komitesi olarak Epstein’ın iğrenç suçlarına kim ortak olduysa ortaya çıkana dek durmayacağız. Başsavcı Bondi’nin elindeki tüm belgeleri açıklamasının artık zamanı gelmiştir.”

EPSTEİN SORUŞTURMASI NEDİR?

Jeffrey Epstein, en küçüğü 14 yaşında olmak üzere çok sayıda genç kıza cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanıyordu. 2019 yılında New York’taki hücresinde ölü bulunan Epstein’in intihar ettiği açıklansa da, ölümü hakkında çok sayıda komplo teorisi ortaya atılmıştı.

FBI ve Adalet Bakanlığı’nın yürüttüğü soruşturmada, Epstein’e ait “müşteri listesi” olduğu iddiaları gündeme gelmiş ancak yetkililer, böyle bir listeye dair somut kanıt bulunamadığını açıklamıştı. Buna karşın, siyasi ve ekonomik elitlerle olan bağları skandalın odağında yer almaya devam ediyor.