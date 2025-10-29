Elon Musk'ın açıkca Trump'a destek vermesi otomotiv devi Tesla'yı olumsuz yönde etkiledi. Musk’ın giderek belirginleşen siyasi duruşu, Tesla satışlarını adeta çöküşe sürükledi. Yale Üniversitesi’nin yayımladığı yeni rapora göre, 2022–2025 döneminde ABD’de Tesla satışları yüzde 67 ile 83 arasında geriledi. Bu oran, 1 ila 1,26 milyon araçlık satış kaybına denk geliyor.

Ulusal Ekonomik Araştırmalar Bürosu (NBER) verilerine dayanan raporda, bu keskin düşüş “Musk partizan etkisi” olarak tanımlandı. Analize göre, Musk’ın Cumhuriyetçi söylemlerinin ve siyasi çıkışlarının artması, özellikle çevre duyarlılığı yüksek Demokrat seçmenleri Tesla markasından uzaklaştırdı.

Rapora göre bu eğilim, rakip elektrikli araç markalarının satışlarını yüzde 17 ila 22 oranında artırdı.

TESLA'NIN İMAJINI ZEDELEDİ

Musk’ın eski ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle yakın ilişkisi, Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) başkanlığı görevi ve 300 milyon dolarlık Cumhuriyetçi bağışları, Tesla’nın marka imajını zedeleyen unsurlar arasında gösterildi.

Bu süreçte Tesla, çevre dostu imajını yitirerek “politik kimliği ağır basan bir marka” algısına sürüklendi.