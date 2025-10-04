Netflix hisseleri cuma günü değer kaybederek 4 Nisan’dan bu yana en sert haftalık düşüşünü kaydetti. Şirketin hisseleri, Tesla CEO’su Elon Musk’ın kullanıcıları platformu boykot etmeye çağırmaya devam etmesiyle birlikte, haftanın son işlem gününe kadar geçen 5 günlük sürede yaklaşık yüzde 5 geriledi.

Netflix’in hisse performansı, aynı dönemde yüzde 2 yükselerek rekor kıran genel piyasanın ve Amazon ile Meta gibi büyük teknoloji şirketlerinin gerisinde kaldı.

MUSK, BOYKOT ÇAĞRISI YAPTI

Hisselerdeki düşüş, Elon Musk’ın boykot çağrılarını yoğunlaştırmasıyla geldi. Musk, X platformundaki 227 milyon takipçisine Netflix aboneliklerini iptal etmeleri çağrısında bulunurken, platformu çocuk programlarında sözde trans mesajlar vermekle suçladı.

Son birkaç gün içinde Musk, Netflix’in içeriklerini eleştiren bir dizi paylaşım yaptı ve salı günü attığı bir mesajda, “Çocuklarınızın sağlığı için Netflix’i iptal edin” ifadelerini kullandı.