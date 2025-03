Elon Musk denildiğinde, akla projeler biriktiren bir milyarder geliyor. Ancak Neuralink'in etkili yöneticilerinden ve dört çocuğunun annesi Shivon Zilis'e göre, para hiçbir zaman Musk'ın birincil motivasyonu olmadı.

jeuxvideo.com'un haberine göre Zilis, Aralık 2024'te X platformunda "Konu asla para değil, bir projenin insanlık için ne kadar önemli olduğudur" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

When I first encountered Elon, one of the things that struck me was that he was never interested in doing anything “for money” — it would always boil down to “is this of existential relevance to humanity”.



And, sure, if you’re running a business it has to be financially… https://t.co/bw1wAK6Osm