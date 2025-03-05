Elon Musk denildiğinde, akla projeler biriktiren bir milyarder geliyor. Ancak Neuralink'in etkili yöneticilerinden ve dört çocuğunun annesi Shivon Zilis'e göre, para hiçbir zaman Musk'ın birincil motivasyonu olmadı.

jeuxvideo.com'un haberine göre Zilis, Aralık 2024'te X platformunda "Konu asla para değil, bir projenin insanlık için ne kadar önemli olduğudur" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

When I first encountered Elon, one of the things that struck me was that he was never interested in doing anything “for money” — it would always boil down to “is this of existential relevance to humanity”.



And, sure, if you’re running a business it has to be financially… https://t.co/bw1wAK6Osm — Shivon Zilis (@shivon) December 22, 2024

Yapay zeka konusunda uzmanlaşmış ve Yale mezunu olan Shivon Zilis, Elon Musk’ın felsefesine oldukça aşina. 2017 yılından itibaren, insan beynini makinelerle bağlamayı amaçlayan Neuralink'te Musk ile birlikte çalışıyor. 2021’de kariyerinin "en karmaşık ve büyüleyici" mücadele olarak tanımladığı bu süreç, onun için büyük bir dönüm noktası oldu. Ancak teknolojinin ötesinde, Zilis'i en çok etkileyen şey, Musk'ın yalnızca "gerçekten önemli" projelere odaklanma konusundaki kararlılığı oldu.

Tesla, SpaceX, Neuralink ve hatta X (eski adıyla Twitter) gibi projelerde gördüğümüz gibi, Elon Musk’ın her şey statükoyu bozmak amacıyla tasarlanmış. Sadece küçük iyileştirmeler değil, Musk her zaman devrim yaratmayı hedefliyor. Eşinin verdiği bilgilere göre, insanlık için daha yaşanabilir bir gelecek sağlama amacına ulaşmaya çalışırken, Musk eleştirilere ve maddi kayıplara karşı açık olmayı göze alıyor.

Akıllı insanların çocuk sahibi olmasını istiyor

Elon Musk’ın ruh hali özel hayatına da yansıyor. Musk ile Shivon Zilis arasındaki ilişki uzun süre gizli kaldı, ta ki 2022’de ikizleri Strider ve Azure’un doğduğu ortaya çıkana kadar. 2024’te çiftin üçüncü çocuğu dünyaya gelirken, Şubat 2025’te ise Seldon Lycurgus doğdu. Peki, bu kadar çok çocuk neden? Milyarderin cevabı ise net: Doğum oranlarındaki düşüşü, insanlık için varoluşsal bir tehdit olarak görüyor.

Shivon Zilis, Tesla CEO'sunun kendisine baba olma teklifinde bulunmadan önce, isimsiz bir bağışçı düşüncesiyle hareket ettiğini de belirtti. Walter Isaacson’ın biyografisinde Zilis, "O gerçekten akıllı insanların çocuk sahibi olmasını istiyor," şeklinde bir itirafta bulunmuştu.

When I first encountered Elon, one of the things that struck me was that he was never interested in doing anything “for money” — it would always boil down to “is this of existential relevance to humanity”.



And, sure, if you’re running a business it has to be financially… https://t.co/bw1wAK6Osm — Shivon Zilis (@shivon) December 22, 2024

Elon Musk, birkaç ilişkisinden on dört çocuğa sahip ve işlerinde uyguladığı vizyonu ailesine de yansıtıyor: Hiçbir şey yarım yamalak yapılmaz. Mars'ı kolonileştirmekten demografiyi güçlendirmeye kadar, onun hırsı herkesi etkisi altına alıyor. Ancak Musk için asıl önemli olan başka bir şey açıkça ortada: Servet değil, insanlığın geleceği üzerindeki etkisi.