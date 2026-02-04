Teknoloji dünyasının en tartışmalı isimlerinden Elon Musk, havacılık devi SpaceX ile yapay zekâ girişimi xAI’yi tek çatı altında birleştirerek küresel finans tarihinde yeni bir sayfa açtı. Forbes’un son verilerine göre bu birleşme sonrası Musk’ın kişisel serveti 852 milyar dolara ulaştı. Böylece Musk, dünya tarihinde 800 milyar dolar barajını aşan ilk insan oldu.

SPACEX VE XAI TEK ÇATI ALTINDA

SpaceX ile xAI’nin birleşmesiyle oluşan yeni yapının toplam değerlemesi 1,25 trilyon dolar seviyesine çıktı. Bu birleşme, Elon Musk’ın net servetine tek seferde 84 milyar dolarlık artış olarak yansıdı. Forbes verilerine göre Musk’ın toplam net değeri bu hamleyle birlikte 852 milyar dolara yükseldi.

SPACEX, TESLA’YI GERİDE BIRAKTI

Birleşme öncesinde SpaceX’te yaklaşık yüzde 42’lik paya sahip olan Musk’ın bu hisselerinin değeri 336 milyar dolar seviyesindeydi. xAI tarafında ise Musk’ın yüzde 49’luk hissesi bulunuyordu. İki şirketin birleşmesinin ardından Musk’ın yeni yapıdaki yüzde 43’lük hissesinin toplam değeri 542 milyar dolara ulaştı. Bu gelişmeyle birlikte SpaceX, Musk’ın en değerli varlığı olarak Tesla’yı geride bıraktı.

DÖRT AYDA DÖRT KRİTİK SERVET EŞİĞİ

Elon Musk, yalnızca son dört ay içinde net servet açısından dört büyük eşiği aşmış oldu. Ekim ayında, Tesla hisselerinin Musk’ın Başkan Trump’ın Hükümet Verimliliği Departmanı’ndan (DOGE) ayrılarak şirkete odaklanmasının ardından yükselmesiyle 500 milyar dolar serveti aşan ilk kişi oldu.

15 Aralık’ta ise özel yatırımcıların SpaceX’in değerlemesini ağustostaki 400 milyar dolardan 800 milyar dolara çıkarmasıyla Musk, 600 milyar dolar servet sınırını geçen ilk isim olarak kayda geçti. Bundan yalnızca dört gün sonra, Delaware Yüksek Mahkemesi’nin 2024’te alt mahkeme tarafından iptal edilen Tesla hisse opsiyonlarını geri vermesiyle Musk’ın serveti 700 milyar dolar eşiğini de aşmış oldu.

RAKİPLERİYLE ARASINDA TARİHİ FARK

Forbes’un tahminlerine göre Elon Musk, yaklaşık 281 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin ikinci kişisi konumundaki Google kurucu ortağı Larry Page’i 578 milyar dolarlık farkla geride bıraktı.

Bu tabloyla birlikte Elon Musk, dünya tarihinde 800 milyar dolar servet barajını aşan ilk kişi olurken, küresel servet sıralamasında rakipleriyle arasındaki farkı da tarihi seviyelere taşıdı.