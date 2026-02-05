Starbase, SpaceX’in Starship roket prototipini test ettiği bir merkez konumunda bulunuyor. Yerleşimde çoğunluğu SpaceX çalışanları ve ailelerinden oluşan sadece birkaç yüz kişi yaşıyor.

Oldukça izole bir konumda bulunan Starbase’e en yakın yerleşim olan Brownsville’e ulaşmak ise yaklaşık 45 dakika sürüyor. Bu durum, güvenlik ve acil müdahale konularını daha kritik hale getiriyor.

'ÇOK SAYIDA DEĞERLİ VARLIK VAR'

Starbase şehir yöneticisi Kent Myers, TechCrunch’a yaptığı açıklamada, SpaceX operasyonları kapsamında bölgede çok sayıda değerli varlık bulunduğunu ve bu varlıkların korunmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Myers’a göre kurulması planlanan polis departmanı, bu varlıkların güvenliğinin sağlanmasında kritik rol üstlenecek.

Euronews'in haberine göre; planlanan yeni polis gücü, kent komisyonu tarafından seçilecek bir emniyet müdürü tarafından yönetilecek. Birimde yaklaşık sekiz polis memurunun görev alması bekleniyor ve teşkilatın birkaç ay içinde faaliyete geçebileceği belirtiliyor.

Ayrıca güvenlik danışmanlığı şirketi Vision Quest Solutions’ın da bu yeni birimin kurulmasına yardımcı olmak üzere görevlendirildiği bildirildi. Öte yandan TCOLE’un Starbase’in başvurusunu alıp almadığı henüz bilinmiyor.

DAHA ÖNCE DE DENEMİŞLERDİ

Starbase daha önce kolluk hizmetleri için Cameron County Şerif Ofisi ile iş birliği yapmayı denemişti. Taraflar arasında beş yıllık ve 3,5 milyon dolar değerinde bir sözleşme üzerinde anlaşmaya varılmıştı. Bu anlaşma kapsamında şehirde aynı anda iki şerif yardımcısının devriye gezmesi ve toplamda sekiz görevlinin hazır bulunması planlanmıştı.

Şirket yerleşimi ayrıca gözaltına alınan kişiler için ilçe hapishanesini kullanmak üzere de bir anlaşma yapmış, bunun karşılığında mahkûm başına günlük 100 dolar ödeme yapmayı ve tıbbi bakım gibi ek masrafları karşılamayı kabul etmişti. Ancak söz konusu anlaşma, sözleşmede yeterli kamu personeli güvencelerinin bulunmaması nedeniyle iptal edildi.