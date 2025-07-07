Elon Musk'ın son dönemlerde yaptıkları servetine mâl oldu. Tesla hisseleri, CEO Elon Musk'ın yeni bir siyasi parti kurma planlarını açıklamasının ardından piyasa öncesi işlemlerde sert düşüş kaydetti.

Hisse senedi yüzde 7 civarında değer kaybı yaşadı.

Musk hafta sonu yaptığı açıklamada partisinin adının “Amerika Partisi” olacağını ve “sadece 2 ya da 3 Senato koltuğuna ve 8 ila 10 Meclis bölgesine” odaklanabileceğini söyledi.

Bunun “tartışmalı yasalar üzerinde karar verici oy olarak hizmet etmek ve halkın gerçek iradesine hizmet etmelerini sağlamak için yeterli olacağını” ileri sürdü.

Milyarderin siyasete katılımı yatırımcılar için bir tartışmaları gündeme getirdi. Musk 2025'in başlarında Hükümet Verimliliği Dairesi'nin bir parçasıydı. ABD Başkanı Donald Trump ile yakın bir şekilde çalıştı. Bu durum Tesla'nın markasına potansiyel olarak zarar verdiği düşünülen bir hareket olarak algılandı.

Musk, Mayıs ayında DOGE'den ayrıldıktan sonra bu durum Tesla'nın hisselerine bir miktar destek oldu.

TESLA DÜŞÜŞTE

Şu anda Tesla'nın grafiği düşüş eğilimi gösteriyor. Tesla'nın 4 saatlik grafiği incelendiğinde, düşüşlerin devam etmesi halinde 285,00 seviyesi ilk destek bölgesi olarak takip edilecekken, 276,00 seviyesi ise ikinci kritik nokta olarak izlenebilir.

Yeniden yükselişin meydana gelmesi halinde ise 322,00 ilk direnç bölgesi olarak takip edilecekken, 332,00 ise ikinci direnç noktası olabilir.

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