Teknoloji dünyasında büyük yankı uyandıran bir gelişme yaşandı! Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI, sohbet robotu Grok’un en yeni ve güçlü versiyonu Grok 3’ü resmen duyurdu.

Musk, üç xAI mühendisiyle birlikte yaptığı canlı yayında, Grok 3’ün önceki sürümlerine göre çok daha üstün performans sunduğunu açıkladı. Yapay zeka alanında kıyasıya rekabetin sürdüğü bu dönemde tanıtılan Grok 3, sadece X (eski adıyla Twitter) Premium+ aboneleri için erişime açıldı.

Grok’un resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Grok 3 dünyanın en akıllı yapay zekası." iddiası ortaya atılırken, yayınlanan bir karşılaştırma tablosunda Grok 3’ün, OpenAI'nin GPT-4o, Google’ın Gemini, DeepSeek'in V3 ve Anthropic'in Claude modellerini geride bıraktığı öne sürüldü.

Geçtiğimiz hafta Dubai'deki 2025 Dünya Hükümetler Zirvesi'nde konuşan Musk, "Grok 3, çok güçlü muhakeme yeteneklerine sahip. Yaptığımız testlere göre piyasadaki her şeyden daha iyi performans gösteriyor." ifadeleriyle yeni modeli övdü.