Dünyaca ünlü teknoloji milyarderi Elon Musk patronu olduğu sosyal medya devi X'ten bir paylaşım yaparak tüm dikkatleri üzerine çekti. Musk paylaşımında, yapay zeka (AI) donanım rekabetini "tüm zamanların en yüksek ELO savaşı" olarak tanımladı.



Analistlere göre Blackwell, Google'ın düşük maliyetli AI stratejisinin "ekonomik oksijenini emebilir."

'ELO savaşı'

Elon Musk, X sosyal medya platformunda yaptığı bir paylaşımda, AI yarışının geldiği noktayı satranç ve espor sıralamasında kullanılan bir skorlama sistemi olan "ELO savaşı" benzetmesiyle açıkladı: "AI, şimdiye kadarki en yüksek ELO mücadelesi. Donanım konuşlandırma hızı, özellikle robotik, belirleyici olacak."

Musk'ın bu uyarısı, yatırımcı Gavin Baker'ın Invest Like the Best podcast'inde yaptığı analizi destekliyor. Baker'a göre, Nvidia'nın Blackwell platformu (GB200/GB300 sistemleri) AI ekonomisinin dengesini değiştirecek.

'Ekonomik oksijeni emecek'

Mevcut Hopper çiplerinden Blackwell'e geçiş, yüksek güç tüketimi, sıvı soğutma ve ağır rack'ler gibi teknik zorluklar nedeniyle gecikmeler yaşadı.

Baker, Nvidia'nın gecikmelerinin geçici olarak Google'a yaradığını; Google'ın bu sürede düşük maliyetli token üretimiyle rakiplerini baskıladığını belirtiyor. Ancak Blackwell tam kapasite çalıştığında, "Google'ın düşük maliyet stratejisi sürdürülemez hale gelebilir. Ekonomik oksijeni emen bu yaklaşım acı verecek," yorumunu yaptı.

Rekabetin kızışmasıyla Meta, 2026'da Google'ın özel çipleri olan TPU'ları satın alma görüşmelerini hızlandırdı ve 2027'de geniş çaplı kullanıma geçmeyi planlıyor.