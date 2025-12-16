Bloomberg Billionaires Index’in güncel hesaplamalarına göre Elon Musk, yaklaşık 638 milyar dolarlık net servetiyle dünyanın açık ara en zengin kişisi konumunu pekiştirdi. Musk böylece, servetini 600 milyar dolar seviyesinin üzerine taşıyan tarihteki ilk iş insanı oldu.

Musk’ın varlığındaki bu hızlı artış, özellikle SpaceX ve Tesla cephesinde yaşanan gelişmelerin etkisiyle son iki ayda ivme kazandı. Ekim ayında 500 milyar dolar sınırını aşan Musk’ın serveti, aralık ayı itibarıyla yaklaşık 100 milyar dolarlık ek artış kaydetti.

SPACE X DEĞERLEMESİ SERVETİ UÇURDU

Musk’ın servetindeki yükselişte en büyük pay, uzay ve savunma teknolojileri şirketi SpaceX’e ait. Bloomberg verilerine göre Musk, SpaceX’te yaklaşık yüzde 42’lik paya sahip. Şirketin piyasa değerlemesinin 800 milyar dolar seviyelerine yaklaşabileceğine yönelik beklentiler, Musk’ın kişisel servetine doğrudan yansıdı.

SpaceX’in olası halka arzına ilişkin beklentiler ve özel piyasalarda artan talep, Musk’ın varlık değerinde sert bir sıçramaya neden oldu.

TESLA HİSSELERİ DE SERVETİ DESTEKLEDİ

Elon Musk’ın servetini besleyen bir diğer ana unsur ise Tesla hisseleri oldu. Musk’ın elektrikli araç üreticisindeki yaklaşık yüzde 12’lik payı, net varlığının güçlü kalmasında önemli rol oynuyor. Bloomberg verilerine göre Tesla hisseleri yıl genelinde yükseliş eğilimini korurken, robotaksi ve otonom sürüş alanındaki adımlar hisse fiyatlarını destekledi.

Son dönemde Tesla hisselerinde görülen hareketlilik, Musk’ın günlük ve yıllık servet artışlarında belirleyici unsurlar arasında yer aldı.

xAI DA YATIRIMCILARIN ODAĞINDA

Musk’ın yapay zeka şirketi xAI de servet görünümünü etkileyen bir diğer başlık olarak öne çıkıyor. Bloomberg’e yansıyan bilgilere göre şirket, yaklaşık 230 milyar dolar değerleme üzerinden yeni bir finansman turu için yatırımcılarla görüşmelerini sürdürüyor. Planlanan sermaye artışının 15 milyar dolar seviyesinde olabileceği belirtiliyor.