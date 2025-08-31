Dünyaca ünlü milyarder girişimci Elon Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Avrupa’nın geleceğine ilişkin karanlık bir tablo çizdi.

Musk’ın açıklaması, ABD Senatörü Mike Lee’nin İskoçya’daki demografik verileri gündeme taşımasının ardından geldi. Lee, 2025’in ilk yedi ayında ülkede 26 bin 300 doğuma karşılık 35 bin 200 ölüm kaydedildiğini belirterek, “Doğumlardan yüzde 34 daha fazla ölüm yaşandı. İskoçya demografik bir çöküşle karşı karşıya” dedi.

Musk ise bu verilere atıfta bulunarak, “Doğum oranı en azından nüfusun üreme seviyesine dönmezse, Avrupa yok olacak” yorumunda bulundu.

"AVRUPA BU KEZ AYAKTA KALAMAYACAK"

Senatör Lee, yalnızca İskoçya’nın değil, Birleşik Krallık genelinde de doğum oranlarında ciddi bir kriz yaşandığını belirterek, şu uyarıyı yaptı:

“Avrupa, yüzyıllar boyunca vebalar, savaşlar ve istilalardan sağ çıkmayı başardı. Ama bu kez sorun ciddiye alınmazsa ayakta kalamayacak.”

DOĞUM ORANLARI DİBE VURDU

Avrupa İstatistik Ajansı’nın verilerine göre, 2023’te Avrupa Birliği ülkelerinde doğan çocuk sayısı 3,67 milyon ile rekor düşük seviyeye indi. Bu, bir önceki yıla kıyasla %5,4’lük düşüş anlamına geliyor.

Kadınların ilk çocuklarını doğurdukları ortalama yaş 29,8’e yükselirken, doğurganlık oranı kadın başına 1,38 çocuk olarak kaydedildi.

KRİZİN NEDENİ ÇOK

Musk, daha önce de Almanya’daki düşük doğum oranlarına dikkat çekmişti. Aralık 2024’te yaptığı paylaşımda, “Almanya tüm Avrupa gibi yok olma eşiğinde” ifadesini kullanmıştı.

Avrupalı uzmanlar ise doğum oranlarındaki düşüşü pandemi sonrası ekonomik belirsizliklere, artan hayat maliyetlerine, enflasyona ve iklim değişikliği endişelerine bağlıyor.