ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, platformu tanıtırken iddialı konuştu: "Kazanma şeklimizi devrim niteliğinde değiştireceğiz." Bu cümle sıradan bir teknoloji lansmanı değil, Pentagon’un zihin yapısının dijitalleştiğinin ilanıdır.

Gemini ve Grok aynı siperde!

Haberin teknolojik açıdan en çarpıcı tarafı ise teknoloji devlerinin bu platformda buluşması. Google Gemini 3, askeri zekanın motoru olurken, Elon Musk’ın xAI Grok model ailesi de rutin ama hassas görevler için sisteme entegre edildi.

Bu hamle, aslında Pentagon’un bir "kum havuzu" kurduğunu gösteriyor. Pentagon eski yetkilisi Emelia Probasco’nun deyimiyle: "Çatışma çıktığında, rakiplerimizden önde olmak için bu güvenli limanlarda deneyler yapmalıyız." Yani ABD, yapay zekayı sadece bir sekreter olarak değil, savaş alanında karar verici bir "yardımcı pilot" olarak eğitiyor.

Sohbet botu mu, casusluk makinesi mi?

Mesele sadece bir sohbet botu değil; mesele bir "yarış dinamiği".

ABD cephesinden bakıldığında, Nvidia’nın devasa H200 çiplerinin Çin’e ihracat kısıtlaması Trump tarafından kısmen esnetildi. Bu, teknoloji dünyasında "stratejik bir kumar" olarak nitelendiriliyor.



Çin cephesinde ise eski Pentagon yetkilisi Probasco’nun uyarısı net: "Çin, siber saldırılardan bireyleri hedef alan casusluk faaliyetlerine kadar yapay zekayı her alanda deniyor."

Ancak burada bir parantez açmak lazım; GenAI.mil tek başına savaşı kazandıracak bir "süper silah" değil. Asıl savaş kazandıran yapay zeka araçları, kamuoyuna açıklanmayan, derin laboratuvarlarda geliştirilen ve her askerin erişemeyeceği kadar karmaşık olan sistemler. Bu yeni platform, o büyük sistemlere giden yolun "temel eğitimi" niteliğinde.

Pentagon’un bu hamlesi, askerin eline dijital bir "kasatura" vermektir. Evet, bir sohbet botu tek başına cepheyi düşürmez; ama o botu kullanan subayın sahadaki veriyi saniyeler içinde analiz edip doğru kararı vermesi, zafer ile hezimet arasındaki o ince çizgidir.

ABD, "iyi eski usul yapay zeka" ile "yeni nesil üretken yapay zekayı" birleştirerek, 2026’nın o gergin atmosferine hazırlanıyor.

Sizce yapay zeka, savaşlarda insan vicdanının yerini alabilir mi? Yoksa sadece komutanların hata payını azaltan bir hesap makinesi olarak mı kalacak?

Kaynak: (Fox News Digital, Pentagon (GenAI.mil) resmi duyuruları, xAI ve Google Gemini entegrasyon raporları ile Georgetown Üniversitesi Güvenlik ve Gelişen Teknolojiler Merkezi analizlerinden derlenmiştir.)