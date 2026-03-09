Tesla, SpaceX ve Starlink şirketlerinin kurucusu olan ABD'li iş insanı Elon Musk, uydu interneti hizmeti veren şirketi Starlink'in kapsamına Türkiye'yi de dahil etmeye çalışıyor.



Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'de hizmet verebilmek için resmi başvuruda bulunan Musk'ın şirketine henüz bir onay verilmezken, ABD, Avrupa ve Afrika ülkelerinde hizmet veren sistemin Türkiye'de de yürürlüğe alınması için girişimler sıklaştırıldı.





YÖNETİCİLERİNİ ANKARA'YA GÖNDERDİ



Gazeteci Olcay Aydilek'in haberine göre Musk, Starlink kapsama haritasına Türkiye'nin de dahil edilmesi için üst düzey şirket yöneticilerini geçtiğimiz ay Ankara'ya gönderdi. Ancak siyasi iktidarın başta 'güvenlik' olmak üzere çeşitli endişeler nedeniyle Starlink hizmetine yeşil ışık bakmaya mesafeli olduğu öğrenildi. Musk'ın kurucusu oldu dünyaca ünlü online ödeme sistemi PayPal da Mayıs 2016'dan bu yana Türkiye'de kullanılamıyor.



Starlink, internet sitesinde yayınladığı haritada Türkiye için 'yakında' ifadesine yer veriyor. Mart 2026 itibarıyla 160'a yakın ülkede yürürlükte olan Starlink'in kapsama haritası şu şekilde:





TÜRKİYE'DEN ÇIPLAK GÖZLE GÖRÜLÜYOR



İnternet hızını artırmak ve erişim kalitesini yükseltmek için Musk'ın sahibi olduğu SpaceX tarafından uzaya yeni Starlink uyduları fırlatılmaya devam ediyor. Kümelenmiş halde hareket eden uydular, yılın belli dönemlerinde Türkiye'den de çıplak gözle görülebilmekte.