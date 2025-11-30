İktidar açılım süreci ve siyasi gerginliklerle suni gündem yaratırken emekçilerin açlık öfkesi meydanlara taştı. Kamu Ekmekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), hem İzmir’de hem Van’da sokaklara çıktı. Van’da halk için bütçe talep edilirken İzmir’de genel grev çağrısı yapıldı. Van’da gerçekleşen mitingde konuşan KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, bütçenin gelir hanesi emekçilerden oluşurken gider hanesinde emekçilerin esamesi okunmadığını söyledi.

KAYNAK VAR, VİCDAN YOK

AKP’nin tercihini 2002’den bu yana sermayeden yana yaptığını söyleyen Karagöz, “Ne zaman ‘insanca yaşamak istiyoruz’ desek, ‘kaynak yok’ diyorlar. Kaynak var ama vicdan yok. Kaynak emekçilere, işçilere, çiftçilere, emeklilere, kadınlara, gençlere değil sermayeye akıyor” dedi. İzmir’deki mitingde konuşan KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak ise şunları söyledi:

“Milyonlarca insan sefalet şartlarında yaşam mücadelesi verirken zengin bir azınlığın daha da zenginleşmesi adına bir bütçeyi kabul etmiyoruz. Bütçe hakkımız için tüm işçi ve emekçileri, ezilenleri ortak mücadeleye genel grev genel direnişe çağırıyoruz.”

Hukuk yoksa kriz bitmez

Emekçiler, ekonominin buhrandan kurtulmasının yolunu ise şöyle çizdi: “Bu ancak hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan haklarındaki ihlallerin ortadan kaldırılmasıyla mümkündür.”