İktidarın çarpık sistemi yüzünden önümüzdeki yılbaşında emekliler arasında devasa zam farkları oluşacak. Enflasyonda büyük bir sapma olmazsa yılbaşında 2.5 milyon memur emeklisine yaklaşık yüzde 21.5, 14.2 milyon işçi, esnaf ve çiftçi emeklisine ise yüzde 11 zam verilecek. Maaşı 23 bin lira alan memur emeklisinin aylığı 27.927 liraya çıkarken, aynı maaşı alan işçi emeklisinin aylığı 25.530 lirada kalacak. İşçi emeklisi bir yılda 28.763 liralık kayıp yaşayacak.

Bu fark yüzünden bugün her ikisi de 23 bin lira aylık alan memur emeklisi yeni yılda 4 bin 927 lira, işçi emeklisi ise 2 bin 530 lira zam alacak. Bu zamla memur emeklisinin aylığı 27 bin 927 liraya çıkacak, işçi emeklisinin aylığı 25 bin 530 lirada kalacak. İşçi emeklisi sadece 2026 yılında 29 bin lira kaybedecek, bu zarar her yıl artarak devam edecek. Eşitsizlik tüm maaş gruplarında yaşanacak.

ZAM KAYBI 24 BİNİ AŞACAK

Bu çarpıklık, emeklilere uygulanan farklı zam yönteminden kaynaklanıyor. Bu yılın ikinci 6 ayında enflasyonun yüzde 11 civarında olması bekleniyor. İktidar memur ve memur emeklilerine yılbaşında seyyanen brüt bin lira verecek. Bu memur emeklisine yaklaşık 800 lira net zam olarak yansıyacak. Bunun üzerine yüzde 11 hakem zammı ile geçmiş 6 ayın kaybı olarak yaklaşık yüzde 5.7 enflasyon farkı verilecek. Böylece kümülatif zam en düşük memur emeklisi aylığına yaklaşık yüzde 21.5 olarak yansıyacak. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklisine ise yıl başında sadece geçmiş 6 aylık enflasyon kadar, yani yaklaşık yüzde 11 zam verilecek.Halen 16 bin 881 lira olan en düşük işçi emeklisi aylığı yılbaşında 18 bin 738 lira olacak. Eğer iktidar 14 milyon 160 bin emekli dul ve yetimin halini görür de zammı eşitlerse en düşük emekli aylığı 20 bin 747 liraya çıkacak. Görmezden gelirse en düşük emeklinin yıllık zam kaybı 24 bin lirayı aşacak.

Seçim mi? Adalet mi?

Ocak 2024’te de benzer bir çarpık tablo oluşmuş, işçi emeklisinin zammı yüzde 37.57’de kalırken memur emeklisinin zammı yüzde 49.25 hesaplanmıştı. Ancak o yıl mart ayında belediye seçimleri vardı. 14 milyon emekliyi karşısına almak istemeyen iktidar işçi emeklisinin zammını da yüzde 49.25’e yükseltmiş, emekliler arasında adaleti sağlamıştı. 2026’da ise henüz seçim görünmüyor. Ocak 2026’da eşitlik sağlanırsa sorun yok. Ancak iktidar, ‘seçim yok, adalet yok’ derse en düşük memur ve işçi emeklisi arasındaki fark yüzde 35.5’ten yüzde 46.3’e fırlayacak.