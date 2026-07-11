Singapur'un Tampines bölgesinde yaşayan 68 yaşındaki emekli Tan Qiangsheng, emeklilik sonrası edindiği sıra dışı hobiyle mahallede tartışmaların odağı haline geldi. Gününün büyük bölümünü evinin penceresinden çevreyi izleyerek geçiren Tan, çöp atanları ve park kurallarını ihlal eden sürücüleri fotoğraflayıp yetkililere bildiriyor.

OLAYLARLA İLGİLİ NOTLAR DA TUTUYOR

Yaklaşık 10 yıl önce bölgeye taşındıktan sonra çevrede sık sık yere sigara izmariti atıldığını, tükürüldüğünü ve araçların kurallara aykırı şekilde park edildiğini gördüğünü söyleyen Tan, bu görüntüleri belgelemeye karar verdi. Her sabah, öğle ve akşam saatlerinde penceresinden çevreyi gözlemleyen emekli adam, fotoğraf ve videoların yanı sıra olaylarla ilgili notlar da tutuyor.

İHLAL EDENLERİN SAYISI DÜŞTÜ

Tan, topladığı delilleri ayda bir kez Ulusal Çevre Ajansı'na (NEA) teslim etmek için bir saatten uzun süren yolculuk yaptığını belirtti. Shin Min Daily News'de yer alan habere göre, ilk dönemlerde ayda 40 ila 50 ihlal tespit ettiğini söyleyen Tan, zamanla bu sayının 20 ila 30'a kadar düştüğünü ifade ederek, "Hâlâ çöp atanlar var ama eskisi kadar yaygın değil" dedi.

DAHA NET GÖRÜNTÜLER İÇİN 1.000 DOLAR HARCADI

İhlalleri daha net görüntüleyebilmek amacıyla birkaç yıl önce uzun zoom özelliğine sahip bir fotoğraf makinesi satın aldığını anlatan Tan, bunun için 1.000 Singapur dolarından fazla harcadığını söyledi. Daha önce kullandığı küçük dijital kameranın yeterince net görüntü vermediğini belirten emekli adam, evinin dışına ayrıca iki güvenlik kamerası da yerleştirdiğini açıkladı.

Tan, çevreyi korumanın herkesin sorumluluğu olduğunu savunarak, "Görürsem bildirmeye devam edeceğim. Çöp atarsanız sizi yakalayacağım" ifadelerini kullandı.

BAZI KOMŞULARI TEPKİLİ

Ancak Tan'ın bu girişimi mahallede herkes tarafından olumlu karşılanmıyor. Bölge sakinlerinden Lin soyadlı özel şoför, Tan'ın çektiği fotoğraflar nedeniyle bugüne kadar yaklaşık 1.000 Singapur doları tutarında ceza ödediğini öne sürdü. Bunlar arasında yere sigara izmariti atması nedeniyle kesilen 300 dolarlık cezanın da bulunduğunu belirten Lin, daha sonra kendisini yetkililere ihbar eden kişinin Tan olduğunu öğrendiğini söyledi.

Lin ayrıca, park ihlali nedeniyle aldığı 70 dolarlık cezaya itiraz ederek kararın iptal edildiğini ifade etti. İki isim arasında yaklaşık üç hafta önce asansörde yaşanan tartışmanın ardından taraflar birbirlerini tekme atmakla suçladı. Tan iddiaları reddederek olayla ilgili polise şikâyette bulunduğunu açıkladı.

FOTOĞRAFLAR CEZAYA DÖNÜŞTÜ

Mahalle sakinlerinden Zheng soyadlı bir başka kişi de ailesini ziyareti sırasında otoparkta aracını yıkadığı gerekçesiyle ceza aldığını, daha sonra kendisinin su dökerken gizlice görüntülendiğini öğrendiğini söyledi.

Bir diğer komşu ise otoparka inen birçok kişinin sürekli kameralar tarafından izlendiğini düşündüğünü belirterek, arkadaşlarından birinin aracından sigara izmariti attığı gerekçesiyle fotoğrafı çekildikten sonra para cezasına çarptırıldığını anlattı.

Emeklilik öncesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Tan'ın eşi Wang Huaxing ise eşinin yaptıklarını desteklediğini belirterek, olası tepkilerden endişe duymadıklarını ve doğru olanı yaptıklarına inandıklarını söyledi.