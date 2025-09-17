Emekli Albay Orkun Özeller, hakkında çıkarılan gözaltı kararının ardından Ordu Adliyesi'ne giderek teslim oldu.
Kararı öğrenmesinin ardından kendi isteğiyle adliyeye giden Özeller'in gözaltına alınmasına gerekçenin 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik', aynı zamanda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik kullandığı ifadeler olduğu belirtildi.
Burada ifade veren emekli albay, bugün (17 Eylül Çarşamba) tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Orkun Özeller, hakimlik kararıyla tutuklandı.
'TUTUKLANSAM DAHİ TÜRK MİLLETİ KAZANDI'
Avukatı Doğukan Kozan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özeller'in notunu paylaştı.
Notta şu ifadeler yer aldı:
"Tutuklansam bile biz kazandık, Türk milleti kazandı. Mutluyum"
Özeller, Bahçeli'ye yönelik ifadelerinin ardından sosyal medya üzerinden hakaret ve tehditlere maruz kaldığını açıklamıştı.