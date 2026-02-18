Yeni yıl maaş artışlarının açıklanmasının ardından gözler bu kez bayram ikramiyelerine çevrildi. Hükümetten henüz resmi bir açıklama gelmezken, kulislerde üç farklı rakam öne çıkıyor.

Emeklilere ödenecek bayram ikramiyesinin 5 bin TL, 5 bin 500 TL ya da 6 bin TL olabileceği konuşuluyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 12,19 oranında artırılırken, memur ve memur emeklilerinin aylıklarına yüzde 18,60 zam yapıldı.

En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 20 bin TL’ye, en düşük memur emeklisi aylığı ise 27 bin 889 TL’ye yükseltildi. Kök aylığı düşük olan yaklaşık 5 milyon emeklinin maaşı da memur emeklilerine uygulanan artış oranına eşitlendi.

MASADA ÜÇ FARKLI SENARYO VAR

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, zamlı maaşların ödenmeye başlamasıyla birlikte bayram ikramiyesi için üç farklı tutar gündemde.

-5 bin TL olması halinde emekliler Ramazan ve Kurban bayramlarında toplam 10 bin TL alacak.

-5 bin 500 TL olması durumunda iki bayram için toplam ödeme 11 bin TL’ye çıkacak.

-En güçlü senaryo olarak değerlendirilen 6 bin TL seçeneğinde ise toplam ödeme 12 bin TL olacak.

KİMLER YARARLANACAK?

Bayram ikramiyesinden;

-SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) emeklileri,

-Malullük ve vazife malullüğü aylığı alanlar,

-Sürekli iş göremezlik geliri sahipleri,

-65 yaş aylığı alanlar,

-Şehit yakınları ve gaziler,

-Dul ve yetim aylığı alanlar yararlanacak.

Dul ve yetim aylığı alanlara yapılacak ödemeler, maaş hisseleri oranında hesaplanacak.

HİSSE ORANINA GÖRE ÖDEME TUTARLARI

-5 bin TL senaryosunda:

Yüzde 75 hisse: 3 bin 750 TL

Yüzde 50 hisse: 2 bin 500 TL

Yüzde 25 hisse: 1.250 TL

-5 bin 500 TL senaryosunda:

Yüzde 75 hisse: 4 bin 125 TL

Yüzde 50 hisse: 2 bin 750 TL

Yüzde 25 hisse: 1.375 TL

-6 bin TL senaryosunda:

Yüzde 75 hisse: 4 bin 500 TL

Yüzde 50 hisse: 3 bin TL

Yüzde 25 hisse: 1.500 TL

ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

Ramazan Bayramı’nın 20–24 Mart tarihleri arasına denk gelmesi nedeniyle ilk ikramiyenin 9–14 Mart arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

Kurban Bayramı öncesinde ise ödemelerin 18–23 Mayıs tarihleri arasında yapılabileceği ifade ediliyor.

İkramiyelerin, emeklilerin maaş aldığı banka hesaplarına tahsis numarasına göre kademeli olarak yatırılması planlanıyor.

Resmi açıklama henüz yapılmasa da, kulislerde konuşulan üç senaryo milyonlarca emeklinin gündeminde.

Ancak ekonomik koşullar ve artan yaşam maliyetleri dikkate alındığında, en yüksek senaryoda bile ciddi bir alım gücü artışından söz etmek oldukça zor.