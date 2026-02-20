Ramazan ayının idrak edilmesiyle birlikte emeklilere her yıl iki bayramda ödenen bayram ikramiyesi yeniden gündeme geldi. Geçen yıl 4 bin TL olarak hesaplara yatırılan tutarın bu yıl artırılması bekleniyor. Özellikle yüzde 25’lik zam ihtimali üzerinde durulurken, 2026 emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı merak konusu oldu.

MASADA 2 RAKAM ÖNE ÇIKIYOR

Henüz kesin bir karar olmasa da hükümet, 2026 yılında emeklilere ödenecek bayram ikramiyelerinin 4 bin TL’den 5 bin TL’ye çıkarılması hususunda çalışma yapacağı iddia ediliyor.

Bu artışın hayata geçirilmesi halinde emekliler Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere iki bayramda toplam 10 bin TL ikramiye alacak. Bu da mevcut tutara göre yüzde 25’lik bir artış anlamına geliyor.

İhtimaller arasında 5 bin 500 TL gibi rakamlar da konuşulsa da, bu seçeneğin zayıf olduğu değerlendiriliyor. İkramiyenin yüzde 50 artışla 6 bin TL’ye çıkarılması ise bütçe dengeleri ve mevcut kaynaklar açısından mümkün görünmüyor.

Bayram ikramiyesinin 4 bin TL’den 5 bin TL’ye yükseltilmesi durumunda, 17 milyonu aşkın emekliye yapılacak ödeme nedeniyle iki bayram için toplam ek maliyetin yaklaşık 35 milyar TL olacağı hesaplanıyor.

İkramiyenin 6 bin TL’ye çıkarılması halinde ise tablo daha da ağırlaşıyor. 2 bin TL’lik artış senaryosunda Hazine’ye ilave yükün yaklaşık 70 milyar TL’ye ulaşacağı ifade ediliyor. Bu nedenle en güçlü ihtimal olarak 5 bin TL seçeneği öne çıkıyor.

TUTAR NE ZAMAN NETLEŞECEK?

2026 emekli bayram ikramiyesi tutarının Şubat ayında açıklanması bekleniyor. Kararın netleşmesiyle birlikte milyonlarca emeklinin alacağı zamlı ikramiye tutarı da kesinlik kazanacak.