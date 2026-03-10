Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde yılda iki kez ödenen emekli bayram ikramiyesi, SSK, Bağ-Kur ve EYT emeklilerinin hesaplarına yatırılıyor. Önceki yıllarda olduğu gibi, bu yıl da ödemelerin bayramdan yaklaşık 1 hafta önce yapılması bekleniyor.

Peki, 2026 Ramazan Bayramı’nda emekli ikramiyesi ne kadar olacak ve ödeme tarihleri ne zaman? İşte detaylar...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM GELECEK Mİ?

2025 yılında emekli bayram ikramiyesi 4 bin TL olarak ödenmişti. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, ikramiyeye zam gelip gelmeyeceği yönündeki sorulara açıklık getirdi.

Güler, "Petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki artışlar malum. Bizim Orta Vadeli Program’a (OVP) uygun olarak bütçe disiplinine azami dikkat etmemiz gerekiyor. Durum bundan ibaret" diyerek mevcut tabloda bir artış öngörülmediğini belirtti.

TBMM’de açıklamalarda bulunan Güler, "Emekli ikramiyesi bu teklifimizde yer almıyor. Bütçe dengelerimiz açısından orta vadeli program kapsamında biz emekli aylığı artışlarında da çok ciddi kesintilerle beraber kaynak üretmede zorlandık.

Hem Ramazan Bayramı hem Kurban Bayramı için 4’er bin TL’lik ikramiye için bu yıl bütçemizden SGK’ya 150 milyar TL’ye yakın bir kaynak aktarıyoruz. Özel bir kaynak oluşturmak gerekiyor. Zorluklarımız da ortada. Şu an bölgesel manada savaş riskinin meydana getirdiği petrol fiyat artışları, doğalgaz fiyat artışları, tedarik zincirinden kaynaklı birçok sıkıntı var ekonomik ortamda.

Dolayısıyla bizim OVP’ye uygun olarak bütçeye, bütçe disiplinine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Durum bundan ibaret" ifadelerini kullandı.

2026 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’in açıklamalarına göre, 2026 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi geçen yıl olduğu gibi 4 bin TL olarak hesaplara yatırılacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Bayram ikramiyeleri, emeklilerin maaşlarını aldıkları banka hesaplarına yatırılacak.

2026 Ramazan Bayramı 20–24 Mart tarihlerinde kutlanacak. Önceki yıllardaki uygulamalara bakıldığında, emekli bayram ikramiyelerinin 9–15 Mart tarihleri arasında hesaplara geçmesi bekleniyor.